طالب بن صقر القاسمي: "يوم زايد المؤسس" يجسد الوفاء لإرث القائد وباني نهضة الإمارات

رأس الخيمة في 28 أكتوبر/ وام / أكد الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، يوم السابع من يناير من كل عام "يوم زايد المؤسس"، يعكس التقدير العميق للمغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه" وما قدمه من جهود استثنائية في تأسيس دولة الاتحاد، وترسيخ دعائمها على قيم الوحدة والتلاحم والتسامح والإنسانية، حتى أصبحت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في التنمية والازدهار.

وقال الشيخ طالب بن صقر إن هذه المناسبة الوطنية تمثل محطة مهمة لاستلهام فكر الشيخ زايد ورؤيته الحكيمة، ونقل إرثه الحضاري والإنساني إلى الأجيال القادمة، بما يعزز الهوية الوطنية وقيم الولاء والانتماء، ويحفز أبناء الإمارات على مواصلة مسيرة البناء والإنجاز، والتمسك بالقيم الأصيلة التي أرساها القائد المؤسس، والتي ستظل نبراساً لمسيرة الوطن نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً.

وأضاف الشيخ طالب بن صقر أن إرث الشيخ زايد، "طيب الله ثراه"، لا يقتصر على ما تحقق من إنجازات تنموية وحضارية، بل يمتد إلى منظومة متكاملة من القيم والمبادئ التي جعلت الإنسان محور الاهتمام، ورسخت مكانة دولة الإمارات في ميادين العمل الإنساني والخيري مؤكدا أن إحياء هذه المناسبة يجدد مسؤولية الجميع في الحفاظ على هذا الإرث الوطني العظيم، وترسيخ قيمه في نفوس الأجيال، وترجمتها إلى مبادرات وممارسات تعزز تماسك المجتمع، وتدعم مسيرة الوطن نحو المزيد من التقدم والازدهار.