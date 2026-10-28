وزير الشباب والرياضة العراقي يشيد بالتجربة الإماراتية في القطاع

بغداد في 28 أكتوبر /وام/ أشاد معالي الدكتور صفاء الكناني، وزير الشباب والرياضة في جمهورية العراق، بالتجربة الإماراتية في قطاعي الشباب والرياضة، وما حققته من تقدم في إعداد الكفاءات وصناعة القيادات، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين بما يسهم في تطوير القطاع الرياضي وتنمية قدرات الشباب.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم في بغداد وفداً من نادي النصر الرياضي برئاسة حميد أحمد الطاير، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة النادي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، ضمن مبادرة "الإمارات تحب العراق"، وذلك على هامش وجود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمواجهة فريق الزوراء العراقي في دوري أبطال الخليج للأندية.

وبحث الجانبان سبل تطوير المبادرة وتوسيع نطاقها لتشمل أنشطة رياضية ومجتمعية تعزز التواصل بين الشعبين، إلى جانب إبراز الإرث الحضاري والثقافي للعراق.

وأكد الطاير اهتمام دولة الإمارات بالاستثمار في الشباب وتأهيل الأجيال الجديدة وتنمية مواهبها، مشيداً بإسهامات اللاعبين والمدربين العراقيين في مسيرة الرياضة الإماراتية، وبالتطور الذي تشهده المنشآت الرياضية في العراق، ومعرباً عن ثقته بقدرة الرياضة العراقية على مواصلة التقدم.

ووجّه الطاير دعوة إلى معالي وزير الشباب والرياضة العراقي لزيارة نادي النصر والاطلاع على منشآته وتجربته المؤسسية، بما يدعم تبادل الخبرات ويعزز التعاون الرياضي.

وفي ختام اللقاء، قدّم الدكتور حمد رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لنادي النصر، درع النادي إلى معالي الوزير، فيما قدّم الطاير درعاً تذكارياً بمناسبة مبادرة "الإمارات تحب العراق"، إلى جانب هدية رمزية تجسد علمَي البلدين، تعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات والعراق.