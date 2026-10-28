سالم بن سلطان القاسمي: «يوم زايد المؤسس» يجسد إرث قائد استثنائي ورؤية صنعت نهضة الإمارات

رأس الخيمة في 28 أكتوبر / وام / أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يوم السابع من يناير من كل عام «يوم زايد المؤسس»، يمثل مناسبة وطنية راسخة لاستذكار الإرث العظيم للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستحضار مسيرته الاستثنائية في بناء دولة الاتحاد وترسيخ قيمها الإنسانية والوطنية.

وقال إن هذه المناسبة تجسد الوفاء للقائد المؤسس الذي أرسى دعائم دولة الإمارات على أسس الوحدة والتسامح والتلاحم والعطاء، وجعل الإنسان محور التنمية وغايتها، مشيراً إلى أن رؤيته الحكيمة أسهمت في بناء دولة أصبحت نموذجاً عالمياً في التقدم والازدهار والتنمية المستدامة.

وأضاف أن «يوم زايد المؤسس» يشكل فرصة متجددة لتعريف الأجيال الجديدة بسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومبادئه النبيلة، وتعزيز ارتباطهم بهويتهم الوطنية وجذورهم التاريخية، وترسيخ قيم المسؤولية والانتماء والعمل من أجل رفعة الوطن، بما يضمن استمرار إرثه الحضاري والإنساني في وجدان المجتمع الإماراتي.

وأكد الشيخ سالم بن سلطان أننا وأبناء دولة الإمارات سنبقى على العهد والولاء للقيادة الرشيدة، متمسكين بالقيم والمبادئ التي أرساها القائد المؤسس، وماضين في مسيرة البناء والتنمية وصون مكتسبات الوطن وتعزيز مكانته.