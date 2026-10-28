قمة "فوربس الشرق الأوسط" للشركات العائلية تسلط الضوء على دورها في دعم استدامة الأعمال

أبوظبي في 28 أكتوبر/ وام / أكد مسؤولون أهمية قمة "فوربس الشرق الأوسط" للشركات العائلية في تسليط الضوء على دور الشركات العائلية في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز استدامة الأعمال، واستعراض أبرز التجارب والرؤى التي تسهم في تطوير هذا القطاع ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.

وأكد مرشود المرشود، المدير التنفيذي في شركة أطياب المرشود، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن استضافة أبوظبي قمة فوربس الشرق الأوسط للشركات العائلية تعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في دعم النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن القمة تشكل منصة مهمة للتواصل وبناء علاقات متميزة مع الشركات والشركاء من مختلف القطاعات والجنسيات.

وأضاف أن التطور المستمر في الاستراتيجيات الاقتصادية يسهم في تمكين التجار والشركات من مواكبة متغيرات العصر وتعزيز فرص النمو والتوسع.

وقال خليفة المحمود، مدير مجلس أبوظبي للشركات العائلية التابع لغرفة تجارة وصناعة ابوظبي، إن مشاركة المجلس في قمة فوربس الشرق الأوسط للشركات العائلية تمثل فرصة مهمة لإبراز الدور المحوري الذي تؤديه الشركات العائلية في اقتصاد الدولة، وتسليط الضوء على مزايا أبوظبي في الجمع بين رأس المال العائلي طويل الأمد وطموحات الاقتصاد الوطني والفرص الاستثمارية العالمية.

وأشار إلى أن أهمية المشاركة تكمن في فتح حوار مباشر حول مستقبل الشركات العائلية وسبل دعمها وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن المجلس يعمل على ربط العائلات بالخبرات والفرص والشراكات التي تسهم في دعم نمو أعمالها محلياً وعالمياً.

وأوضح أكرم مكارم، العضو المنتدب والرئيس العالمي لقطاع المجموعات العائلية والتكتلات المتنوعة، في بنك أبوظبي الأول، أن القمة المتخصصة بالشركات العائلية تمثل منصة مهمة تعكس الأهمية الكبيرة لهذا القطاع، مشيراً إلى حرص البنك على مواصلة دعمه للشركات العائلية داخل دولة الإمارات وخارجها، وتعزيز فرص نموها وتوسعها إقليمياً وعالمياً.

وأضاف أن القمة ركزت على عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها إدارة رؤوس الأموال والحفاظ على استدامة الأعمال القائمة، وتشجيع الاستثمار في قطاعات المستقبل، إلى جانب ضمان انتقال الشركات والاستثمارات من المؤسسين إلى الأجيال المقبلة بما يكفل استمراريتها وتحقيق دخل مستدام.

وقال إن القمة تتيح للشركات العائلية تبادل الخبرات والاستفادة من رؤى المختصين والخبراء، بما يدعم تطوير أعمالها والحفاظ على النجاحات التي حققتها وتعزيز فرص نموها في المستقبل.