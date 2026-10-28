"محمد بن راشد للإدارة الحكومية": يوم زايد المؤسس يعزز إرث القيادة وكفاءة العمل الحكومي المستدام

دبي في 28 أكتوبر/ وام / قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إن اعتماد "يوم زايد المؤسس"، الذي يحتفى به سنوياً في السابع من يناير، مناسبة وطنية مهمة لصون إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، والتعريف بنهجه القيادي والقيم والمبادئ التي أرساها في مسيرة بناء دولة الإمارات وتشكل هذه المناسبة فرصة لتعميق فهم رؤية المؤسس في توحيد الجهود، والاستثمار في الإنسان، وتطوير المؤسسات، وترسيخ المسؤولية المشتركة في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وأضاف: يشكل إرث الشيخ زايد مرجعية راسخة لتطوير الفكر الحكومي وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، بما يسهم في ترسيخ القيم الوطنية في صياغة السياسات العامة وإعداد قيادات قادرة على مواكبة المتغيرات واستشراف المستقبل وتضطلع المؤسسات التعليمية والأكاديمية بدور محوري في نقل هذا الإرث إلى الأجيال الجديدة، من خلال البحث والتعليم وإعداد القيادات، بما يعزز وعيها بمسؤوليتها تجاه الوطن، ويضمن استمرارية القيم التي قامت عليها مسيرة التنمية. ونواصل الاسترشاد بنهج الشيخ زايد ومبادئه في تعزيز كفاءة العمل الحكومي، ودعم استدامة التنمية، وترسيخ قدرة دولة الإمارات على تحقيق أولوياتها الوطنية بثقة وكفاءة.