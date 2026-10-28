جميلة بنت محمد القاسمي تطلع على إنجازات مركز الشارقة لصعوبات التعلّم ومشاريعه المستقبلية

الشارقة في 28 أكتوبر / وام / أكدت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي رئيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية أن إمارة الشارقة تقدم نموذجاً رائداً في دعم ورعاية الأشخاص ذوي صعوبات التعلم المحددة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والمبادرات التي تستهدف تمكينهم وتعزيز دمجهم في المجتمع والارتقاء بجودة حياتهم مشيدةً بجهود مركز الشارقة لصعوبات التعلّم في تطوير خدماته التخصصية والأكاديمية وتعزيز الوعي بصعوبات التعلّم المحددة وتوفير الدعم للأفراد الذين يواجهونها وأسرهم.

وأكدت أهمية تكامل الجهود وتبادل الخبرات بين المؤسسات بما يسهم في مواصلة تطوير الخدمات والبناء على الإنجازات المتحققة واستشراف مبادرات مستقبلية تحقق أثراً مستداماً.

جاء ذلك خلال زيارة سعادتها اليوم إلى مركز الشارقة لصعوبات التعلّم برفقة وفد من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ووفد من مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي ضمن لقاء تشاركي للاطلاع على أبرز إنجازات المركز خلال العام الأكاديمي 2025/2026 ومبادراته ومشاريعه المستقبلية للعام الأكاديمي 2026/2027.

واستعرض اللقاء حصاد الخطة التشغيلية للمركز للعام الأكاديمي 2025/2026 المنبثقة عن خطته الاستراتيجية للأعوام 2025–2028 والتي تضم 33 هدفاً استراتيجياً و 69 هدفاً تشغيلياً و95 مؤشراً للأداء موزعة على سبعة محاور رئيسية و تم تحقيق متوسط إنجاز بنسبة 99% وشملت محاور الخطة الخدمات التخصصية والتمكين الأكاديمي والقدرات المؤسسية والشراكات المجتمعية والتحول الرقمي والابتكار والحوكمة والجودة والنمو المؤسسي والتحول الاستراتيجي.

وقالت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي إن تطوير منظومة متكاملة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي صعوبات التعلم يتطلب رؤية استراتيجية تستشرف الاحتياجات المستقبلية وتستند إلى المعرفة المتخصصة والتخطيط المستدام وتربط بين تطوير الخدمات وتعزيز الأثر المجتمعي.

وأكدت أن التقدم الذي يحققه مركز الشارقة لصعوبات التعلّم في تطوير برامجه وخدماته التخصصية يمثل رافداً مهماً للجهود الرامية إلى توفير فرص تعليمية وتأهيلية أكثر شمولاً وتعزيز قدرات الأفراد الذين يواجهون صعوبات التعلّم المحددة بما يمكّنهم من تنمية إمكاناتهم والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

وأضافت ان تكامل الأدوار بين المؤسسات يشكل أساساً لتطوير منظومة أكثر ترابطاً في تقديم الخدمات من خلال توحيد الجهود وتبادل الخبرات والمعرفة والاستفادة من الإمكانات المؤسسية في تصميم مبادرات نوعية ذات أثر مستدام موضحة أن تعزيز الشراكات يتيح فرصاً أوسع لتطوير الممارسات وتكامل الخبرات التخصصية وترسيخ نهج مؤسسي يربط بين جودة الخدمات ونتائجها الفعلية في حياة الأفراد وأسرهم بما يعزز مكانة الشارقة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي صعوبات التعلم.

وتناول اللقاء خطة المركز للعام الأكاديمي 2026/2027 التي تتضمن 30 مبادرة بهدف مواصلة تطوير الخدمات التخصصية والأكاديمية وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي وتوسيع مجالات البحث والتوعية.

ويأتي اللقاء في إطار تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين المؤسسات واستكشاف مجالات التعاون التي تسهم في تطوير المبادرات والخدمات والبناء على المنجزات المتحققة بما يدعم استدامة العمل المؤسسي ويعزز فرص التمكين والمشاركة المجتمعية.