“نوماد أبوظبي” يكشف عن برنامجه الموسع للدورة الثانية بمشاركة أكثر من 50 عارضاً

أبوظبي في 28 أكتوبر / وام / كشف معرض “نوماد أبوظبي”، الذي يقام بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن برنامجه الموسع للدورة الثانية، التي تنطلق خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر المقبل في مبنى المسافرين 1 بمطار أبوظبي الدولي القديم، بمشاركة أكثر من 50 عارضاً من مختلف أنحاء العالم في مجالات التصميم والفن المعاصر والمجوهرات والحرف اليدوية.

ويشهد المعرض، الذي يعود إلى الموقع ذاته بعد نجاح دورته الافتتاحية عام 2025، توسعاً في المساحات المخصصة للعروض الفنية، إلى جانب تقديم أعمال تركيبية وتكليفات إبداعية جديدة صُممت خصيصاً للموقع، بما يعكس الطابع المعماري والتاريخي للمبنى الذي افتتح عام 1982.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار جهود دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي للحفاظ على التراث العمراني للإمارة وإعادة إحياء مواقعها التاريخية، وتعزيز حضورها وجهات ثقافية وفنية تستقطب المبدعين والجمهور.

ويتضمن البرنامج تحويل أربع بوابات خاصة في المبنى إلى مساحات عرض فنية تقدمها صالات عالمية، من بينها “إيه تو زد” و”نيلوفار” و”جاليري فومي” و”جاليري جاستو”، إلى جانب مشاركة مجموعة من صالات العرض الدولية والإقليمية التي تقدم أعمالاً تجمع بين التصميم المعاصر والحرف التقليدية.

ويخصص المعرض مساحة موسعة في صالة المغادرة للمؤسسات والمبادرات الثقافية، بمشاركة بيت الحرفيين، ومجلس إرثي للحرف المعاصرة، ولجنة التصميم – أبوظبي، ومعهد العالم العربي، بهدف إبراز الحرف التراثية وتعزيز التبادل المعرفي والإبداعي بين الفنانين والمصممين من مختلف الثقافات.

ويشهد المعرض تقديم مجموعة من المشروعات الفنية المشتركة، من بينها تعاون بيت الحرفيين مع معهد العالم العربي في باريس، إلى جانب عرض لمجلس إرثي للحرف المعاصرة بالتعاون مع “سوبر لوب”، يستلهم حرفة التلي الإماراتية ويعيد تقديمها بأساليب تصميمية معاصرة.

كما يتضمن البرنامج سلسلة من الحوارات والندوات وورش العمل المتخصصة، بمشاركة فنانين ومصممين ومعماريين من دولة الإمارات وخارجها، لمناقشة موضوعات التصميم والعمارة والحرف والإبداع المعاصر.

وأكد نيكولاس بيلافانس ليكومبت، الشريك المؤسس والمدير لـ”نوماد”، أن الدورة الثانية تسعى إلى تقديم تجربة أكثر تنوعاً وعمقاً، من خلال توظيف المساحات المعمارية للمبنى وإثرائها بأعمال فنية وتدخلات إبداعية تعكس تاريخ المنطقة وتراثها المادي.

ويمتد البرنامج هذا العام إلى مواقع أخرى في أبوظبي من خلال شراكة جديدة مع “إرث أبوظبي”، الذي يستضيف لقاءات ثقافية وفعاليات تجمع الفنانين والمصممين وهواة الاقتناء، إلى جانب التعاون مع مبادرة “أبوظبي للفن العام” لتقديم أعمال فنية وعروض أدائية خلال أيام المعرض.

ويواصل “نوماد أبوظبي” من خلال دورته الثانية تعزيز مكانة الإمارة مركزاً للتبادل الثقافي والإبداعي، عبر الجمع بين الفن والتصميم والحرف التراثية في تجربة تحتفي بالهوية المعمارية والثقافية لأبوظبي.