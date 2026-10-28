قمة فوربس الشرق الأوسط للشركات العائلية تنطلق بنسختها الأولى في أبوظبي

أبوظبي في 28 أكتوبر/ وام / انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال النسخة الأولى من “قمة فوربس الشرق الأوسط للشركات العائلية”، التي تُعقد على مدى يومين، بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول، تحت شعار “حيث تبني الأجيال المستقبل”، بمشاركة أكثر من 60 متحدثاً، وسط توقعات باستقطاب نحو 3000 مشارك.

وشهد اليوم الأول من القمة، التي تُعقد في فندق بارك حياة جزيرة السعديات بأبوظبي، برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة، حضور نخبة من كبار المسؤولين وقادة الشركات العائلية، تقدمهم سعادة جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة بالإنابة، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات “أدكس”، وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

كما شارك في فعاليات اليوم الأول سعادة راشد عبدالكريم البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي، وسعادة خالد الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي وعضو مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، وسعادة الدكتور أحمد عبدالرحمن البنا، رئيس جمعية الإمارات للشركات العائلية، وفتون حمدان المزروعي، رئيسة مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والثروات والعملاء المميزين في مجموعة بنك أبوظبي الأول، إلى جانب عدد من قادة الشركات العائلية والمستثمرين والخبراء.وتضمن برنامج اليوم الأول حفل تكريم الشركات المدرجة في قائمة “فوربس الشرق الأوسط لأقوى الشركات العائلية العربية” لعام 2026، تقديراً لإسهاماتها الاقتصادية ودورها في تعزيز استمرارية الأعمال وانتقالها عبر الأجيال.

وأكدت فتون حمدان المزروعي، رئيسة مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والثروات والعملاء المميزين في مجموعة بنك أبوظبي الأول، أن قمة فوربس الشرق الأوسط للشركات العائلية تمثل منصة استراتيجية تجمع قادة الأعمال وصناع القرار لتبادل الرؤى والخبرات حول مستقبل الشركات العائلية، التي تشكل ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية المنطقة.

وقالت إن مشاركة بنك أبوظبي الأول في القمة تأتي انطلاقاً من التزامه بدعم الشركات العائلية ومواكبة تطلعاتها، من خلال تقديم حلول مصرفية واستثمارية متكاملة تسهم في حماية الثروات وتنميتها، وتعزيز كفاءة إدارة الأعمال، وتيسير انتقال الثروات عبر الأجيال.

وأضافت أن استدامة نجاح الشركات العائلية تتطلب رؤية طويلة الأمد توازن بين الحفاظ على الإرث العائلي وتبني الابتكار ومواكبة التحولات الاقتصادية، مؤكدة مواصلة البنك ترسيخ دوره شريكاً مالياً موثوقاً يمكّن العائلات ورواد الأعمال من اغتنام الفرص المستقبلية، وبناء إرث اقتصادي مستدام يمتد أثره إلى الأجيال القادمة.

وأكدت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط، أن دور المؤسسة لا يقتصر على تسليط الضوء على قصص النجاح، بل يمتد إلى جمع صناعها وفتح مساحات للحوار والتعاون بينهم.

وقالت إن إطلاق قمة الشركات العائلية يأتي لتوفير منصة تلتقي فيها خبرات الأجيال السابقة مع رؤى القيادات الشابة، ومناقشة التحولات التي ترسم مستقبل الشركات العائلية ودورها في الاقتصاد.

وأوضحت أن اختيار أبوظبي لاستضافة النسخة الأولى من القمة جاء لما تتمتع به الإمارة من بيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة، وحضور مؤثر للشركات العائلية، معربة عن تطلعها إلى أن تصبح القمة موعداً سنوياً يجمع أبرز العائلات الاقتصادية وصناع القرار والمستثمرين، ويسهم في بناء شراكات جديدة وتعزيز استمرارية الشركات العائلية عبر الأجيال.

وسلطت جلسات اليوم الأول الضوء على دور الشركات العائلية في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، ومقومات أبوظبي وجهة عالمية لرؤوس الأموال العائلية والاستثمارات طويلة الأجل، إلى جانب تطوير منظومات الحوكمة والتخطيط لتعاقب القيادات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات في إدارة الأعمال والاستثمارات، وتعزيز دور المرأة في قيادة الشركات العائلية.

وبحث المشاركون آليات بناء مكاتب عائلية مؤسسية، وإدارة المحافظ الاستثمارية وتنويع الأعمال، والخيارات الاستراتيجية المرتبطة بالاستحواذات والشراكات والتوسع في الأسواق العالمية، إلى جانب الطروحات العامة والتخارج واستقطاب المستثمرين الاستراتيجيين.

وامتدت المناقشات إلى فرص الاستثمار في الأمن المائي والمرونة المناخية، ودور الحلول المبتكرة في تحقيق عوائد اقتصادية وأثر اجتماعي مستدام.

وسلط “منتدى صناع المستقبل”، الذي تتواصل فعالياته على مدار يومي القمة، الضوء على استعداد الجيل الجديد لتولي مسؤوليات القيادة والملكية في الشركات العائلية، والتحديات المرتبطة بإدارة العلاقات داخل العائلة، والحفاظ على السمعة، ومواكبة التحولات التكنولوجية.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الثاني من القمة، 29 أكتوبر، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين فوربس الشرق الأوسط ومجلس أبوظبي للشركات العائلية، بهدف تعزيز منظومة الشركات العائلية في أبوظبي ودعم حضورها الدولي، من خلال مبادرات إعلامية وأنشطة مشتركة.

وتتواصل أعمال القمة غداً، حيث يناقش “منتدى صناع المستقبل” استراتيجيات إدارة الثروات العائلية وتخصيص رأس المال، ودور الشركات القابضة والمكاتب العائلية والمحافظ الاستثمارية في تنمية الثروات والحفاظ عليها عبر الأجيال، إلى جانب أهمية الثقافة المالية في إعداد قادة الجيل القادم لتحمل مسؤوليات الملكية والاستثمار.

كما تتناول جلسات المنتدى بناء إرث مؤسسي مستدام من خلال تطوير المواهب وتعزيز قدرة الشركات العائلية على الاستمرار والنمو، فضلاً عن مسؤوليات الجيل الجديد في الحفاظ على سمعة العائلة ومكانتها، وإدارة الحضور الإعلامي والرقمي، والموازنة بين النفوذ والخصوصية والمساءلة.

وتُعقد القمة برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة، وبالتعاون مع الشريك الرئيسي بنك أبوظبي الأول، والشركاء الاستراتيجيين دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومجلس أبوظبي للشركات العائلية، وأبوظبي العالمي، إلى جانب “إي أف جي هيرميس”، والشركاء الآخرين أكاديمية أبوظبي العالمي، وصندوق أبوظبي للتنمية، وHub71، وجمعية الإمارات للشركات العائلية، والمجلس الأوروبي الإماراتي للأعمال، و”مبادرة بيرل”.