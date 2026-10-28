1,500 مشارك في سباق "ميرال" لدعم حماية قط الرمال العربي

أبوظبي في 28 أكتوبر/ وام / أعلنت "ميرال"، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، عن نجاح سباق الجري المجتمعي "خطوات تصنع الأثر: حماية قط الرمال العربي البري"، الذي أُقيم في ياس باي ووترفرونت بجزيرة ياس وشارك فيه أكثر من 1,500 متنافس.

وتهدف الفعالية التي نظّمتها ميرال بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وحديقة الحيوانات بالعين، وشركتي "إليس دون" و"زوبلين كونستراكشن"، إلى ترسيخ نمط حياة صحي ونشط، ونشر الوعي بأهمية التنوع البيولوجي وحماية الحياة البرية في دولة الإمارات.

وأسهم المشاركون في جمع التبرعات بدعم الأبحاث والمبادرات الميدانية المعنية بحماية قط الرمال العربي البري، مما يعكس التزام ميرال بتحقيق أثر بيئي حقيقي يتماشى مع محور الحفاظ على البيئة ضمن منصة "تأثير من ميرال".

وتضمّن سباق "خطوات تصنع الأثر: حماية قط الرمال العربي البري" ثلاث فئات لمسافات مختلفة، وشملت 3 كم، و5 كم، و10 كم، ما أتاح المشاركة لجميع الفئات العمرية.

وأُقيمت على هامش السباق مجموعة متنوعة من الأنشطة والتجارب العائلية التي نظمتها حديقة الحيوانات بالعين، وشملت أنشطة الرسم على الوجوه المستوحاة من قط الرمال العربي البري، والتقاط الصور التذكارية، ومسابقات في المعلومات العامة حصل فيها الفائزون على جوائز قيّمة.

وتأتي هذه الأنشطة لتؤكد التزام ميرال بحماية التنوع البيولوجي المحلي وتعزيز الروابط بين أفراد المجتمع.

واختُتمت الفعالية بحفل لتكريم العدّائين الذين حققوا المراكز الأولى.