"منصة الشارقة للأفلام 9" تحتفي بتجربة المخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو

الشارقة في 28 أكتوبر / وام / تحتفي الدورة التاسعة من «منصة الشارقة للأفلام» بالتجربة السينمائية للمخرج عبد الرحمن سيساكو ضمن برنامج «مخرج تحت دائرة الضوء» من خلال عرض ثلاثة من أبرز أفلامه التي تسلط الضوء على لغته السينمائية الشاعرية وما تحمله من حكايات إنسانية تتقاطع مع أسئلة المنفى والذاكرة والانتماء وتكشف عن العلاقات المعقدة بين إفريقيا وبقية العالم في ظل التحولات السياسية والاجتماعية.

وُلد سيساكو عام 1961 في مدينة كيفة بموريتانيا وأمضى جزءاً من طفولته في مالي قبل أن ينتقل إلى موسكو لدراسة صناعة الأفلام في معهد غيراسيموف للسينما ومنذ أعماله الأولى ومنها «اللعبة» (1989) و«أكتوبر» (1993) تبلورت ملامح أسلوبه السينمائي المتفرد القائم على الشاعرية والنزعة الإنسانية والانخراط في قضايا عصره حيث تتداخل التجارب الشخصية مع أسئلة السياسة والمجتمع وتبرز الكرامة الإنسانية في مواجهة واقع متغير.

و تنطلق عروض أفلام سيساكو في 31 أكتوبر الجاري في فوكس سينما بسيتي سنتر الزاهية مع فيلم «شاي أسود» (2024) الذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي وفي الأول من نوفمبر المقبل تعرض فوكس سينما فيلم «باماكو» (2006) أما في 7 نوفمبر المقبل تستضيف سينما سراب المدينة عرض فيلم «تمبكتو» (2014) الذي اختير للمسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي ورُشّح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية.

وإلى جانب العروض السينمائية يستضيف البرنامج جلسة متخصصة مع عبد الرحمن سيساكو في 7 نوفمبر المقبل في رواق 4 بساحة المريجة في الشارقة حيث يتناول تجربته في صناعة الأفلام وأسلوبه في نسج الحكايات الإنسانية الحميمة وربطها بأسئلة أوسع تتصل بالسياسة والمكان والمجتمع مستعرضاً رؤيته السينمائية التي تجمع بين الحس الشعري والتأمل في التحولات التي تشهدها المجتمعات.