معرض "أراب لاب لايف 2026 " يختتم أعمالة بدبي بمشاركة 15 ألف زائر وألف عارض

دبي في 28 أكتوبر/ وام / اختتمت اليوم أعمال الدورة الـ 44 من معرض "أراب لاب لايف 2026 "، الذي استمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي ، بمشاركة نحو من 15000 زائر ومشارك و 1000عارض من المنطقة والعالم.

ويعتبر هذا الحدث من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع المختبرات والتحاليل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، حيث جمع الزوار التجاريين ، ومديري المختبرات ، والمعنيين بضبط الجودة في الصناعات التي تعتمد على المعدات المخبرية، ضمن منصة عالمية تفاعلية تعزز الابتكار وتدعم الاكتشاف.

وشارك في المؤتمرات العلمية وورش العمل المصاحبة للمعرض ، حوالي 350 متحدثاً من نخبة الخبراء و المتخصصين ، ماساهم في توفير فرص نوعية لتبادل المعرفة وبناء الشراكات واستكشاف أحدث الحلول والتقنيات والابتكارات في قطاع المختبرات والتكنولوجيا الحيوية .

وتميز المعرض هذا العام بإطلاق مناطق متخصصة جديدة من أهمها ( ArabLife ) ، التي تضمنت قطاعات علوم الحياة، والبيئة، وسلامة الغذاء و الطب ، بالإضافة إلى اطلاق المختبر الرقمي، والمختبر الصناعي، وابتكارات المختبرات.

ويؤكد هذا الحدث السنوي العالمي مكانة دبي الرائدة ، كمركز حيوي لقطاع المختبرات والابتكارات العلمية في المنطقة .