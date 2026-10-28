"أبوظبي لألعاب القوى" يعلن حصاد رحلته مع الإنجازات بمناسبة مرور 4 مواسم على تأسيسه

أبوظبي في 28 أكتوبر /وام/ أعلن نادي أبوظبي لألعاب القوى، بمناسبة مرور 4 مواسم على تأسيسه في 28 أكتوبر 2021، عن حصاد رحلته مع الانجازات والألقاب، حيث أكد في بيانه الصادر اليوم، عن تحقيق 657 ميدالية و75 كأساً، وتحطيم 32 رقماً قياسياً للدولة، إلى جانب إحراز ميدالية آسيوية، وبلوغ المركز الثالث عشر عالمياً، وتسجيل 114 لاعباً أرقاماً شخصية جديدة.

وأكد النادي، مواصلة ترسيخ مكانته الرياضية وتحقيق إنجازات نوعية تعكس رؤيته في إعداد أبطال المستقبل، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي.

وأوضح أن لاعبيه أحرزوا 21 ميدالية في البطولات الخليجية والعربية والآسيوية والدولية، و28 ميدالية مع المنتخبات الوطنية، فيما انضم 15 لاعباً إلى منتخب الإمارات لألعاب القوى، واختير 11 لاعباً ضمن لجنة النخبة بوزارة الرياضة.

وقال خالد راشد الزعابي، رئيس مجلس إدارة النادي، إن مسيرة النادي شهدت إنجازات فردية بارزة، من بينها فوز اللاعبة سلمى المري بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة كأفضل رياضية إماراتية لعام 2025، وحصولها على الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للشباب والشابات 2026 في هونغ كونغ.

وأضاف أن المري تأهلت إلى بطولة العالم للشباب والشابات لألعاب القوى في أوريغون بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2026، وحققت المركز الثالث عشر عالمياً في مسابقة رمي المطرقة مع تسجيل رقم قياسي جديد، فيما واصلت اللاعبة فاطمة الحوسني تحقيق الإنجازات الوطنية والخليجية في رمي القرص.

وأشار الزعابي إلى أن إنجازات النادي امتدت إلى العمل المجتمعي واكتشاف المواهب وتوسيع قاعدة الممارسة، من خلال المشاركة في 20 فعالية مجتمعية، وتنظيم 24 فعالية مجتمعية في أبوظبي والعين والظفرة، و24 بطولة ومهرجاناً رياضياً على مستوى إمارة أبوظبي، و55 فعالية مدرسية، إلى جانب تنفيذ مشروع لاكتشاف المواهب في ألعاب القوى شمل 48 مدرسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

ولفت إلى أن النادي نظم 7 معسكرات خارجية و6 معسكرات داخلية، ووقّع 8 مذكرات تفاهم وشراكات استراتيجية، إضافة إلى استضافة وتنظيم البطولات والمهرجانات الرياضية، والمشاركة في دمج أصحاب الهمم، ودعم لاعبي الماسترز، بما يعكس شمولية برامجه وحرصه على تعزيز حضوره الرياضي والمجتمعي.