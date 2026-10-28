شرطة أبوظبي تختتم جهودها في تأمين مهرجان الظفرة لسباقات الهجن 2026

أبوظبي في 28 أكتوبر /وام/ اختتمت مديرية شرطة منطقة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، جهودها الأمنية والميدانية في تأمين فعاليات مهرجان الظفرة لسباقات الهجن 2026، الذي أُقيم خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر في ميدان سباقات الهجن بمدينة زايد في منطقة الظفرة، بتنظيم اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، وسط مشاركة واسعة من إمارات الدولة وحضور جماهيري لافت.

وأكد العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، أن جهود شرطة أبوظبي في تأمين المهرجان تأتي في إطار حرصها على تعزيز الأمن والسلامة في الفعاليات الوطنية والتراثية، ودعم الموروث الإماراتي الأصيل، مشيرًا إلى أن التنسيق والتعاون مع الشركاء أسهما في توفير بيئة آمنة للمشاركين والزوار، وتعزيز انسيابية الفعاليات في أجواء يسودها الأمن والاستقرار.

وأوضح أن شرطة أبوظبي نفذت خطة أمنية ومرورية متكاملة، تضمنت تكثيف انتشار الدوريات الأمنية والمرورية في محيط المهرجان، وتنظيم حركة السير، وتسهيل وصول المشاركين والزوار إلى مواقع الفعاليات، إلى جانب تقديم الدعم والإرشاد والتوعية بإجراءات السلامة العامة، بما أسهم في تعزيز سلامة الجميع وانسيابية الحركة المرورية.

وأشار إلى أن الجهود الميدانية عكست مستوى الجاهزية والاستعداد والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية، مؤكدًا حرص شرطة أبوظبي على مواصلة تطوير منظومة تأمين الفعاليات الكبرى، وتطبيق أفضل الممارسات الأمنية والتنظيمية، بما يعزز جودة الحياة، ويدعم نجاح الفعاليات التراثية التي تجسد الهوية الوطنية وتحافظ على الموروث الإماراتي الأصيل.