87 خيلاً تتنافس في 7 أشواط غداً على مضمار أبوظبي للسباق

أبوظبي في 28 أكتوبر/ وام/ أعلن مضمار أبوظبي للسباق، مشاركة 87 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة في السباق الثاني بالموسم الجديد غدا، من 7 أشواط، وإجمالي جوائزه 466 ألف درهم.

وتفتتح الأمسية بالشوط الأول لمسافة 1200 متر للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، على لقب "الغدير"، وجوائزه 66 ألف درهم، بينما تتنافس الخيول العربية الأصيلة المبتدئة في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، على لقب "البداية ستيكس"، وجوائزه 66 ألف درهم.

ويشهد الشوط الثالث لمسافة 2200 متر منافسة بين الخيول العربية الأصيلة المبتدئة، عمر أربع سنوات فما فوق، على لقب "المقام كلاسيك"، وجوائزه 66 ألف درهم، ثم ينطلق الشوط الرابع لمسافة 2200 متر أيضا للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، عمر أربع سنوات فما فوق، على لقب "ماجستيك ديزرت كلاسيك"، وجوائزه 66 ألف درهم.

وتشارك الخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق " إنتاج الإمارات" في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، للمنافسة على لقب كأس "الوثبة ستاليونز" لملاك الإسطبلات الخاصة، وجوائزه 70 ألف درهم.

ويقام الشوط السادس لمسافة 1600 متر، للخيول المهجنة الأصيلة، عمر ثلاث سنوات فما فوق، على لقب "مجد العاصمة مايل"، وجوائزه 66 ألف درهم، وصولا إلى ختام الأمسية بالشوط السابع لمسافة 1200 متر، للخيول المهجنة الأصيلة، عمر ثلاث سنوات فما فوق، على لقب "برق الصحراء سبرنت"، وجوائزه 66 ألف درهم.