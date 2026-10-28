إكسبو الشارقة: يوم زايد المؤسس يجسد إرث الاتحاد

الشارقة في 28 أكتوبر/ وام/ قال سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن إعلان يوم 7 يناير "يوم زايد المؤسس" يمثّل مناسبة وطنية نستحضر فيها إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومسيرته الاستثنائية في بناء دولة الاتحاد وترسيخ نموذج تنموي جعل الإنسان محور التقدم والاستثمار في قدراته ركيزةً لصناعة المستقبل.

وأضاف المدفع يجسّد هذا اليوم امتداداً لنهج الشيخ زايد القائم على الطموح والعمل والتعاون والانفتاح على العالم وهي قيم شكّلت ركائز مسيرة الإمارات وأسهمت في تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والمعرفة كما تمثّل المناسبة فرصة لتجديد التزامنا بمواصلة العمل بروح الاتحاد واستلهام رؤية المؤسس في بناء اقتصاد متنوع ومستدام وتعزيز قدرة مؤسساتنا على مواكبة التحولات وخلق فرص جديدة للأجيال القادمة.