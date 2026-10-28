"الإمارات للدواء": إرث زايد حيّ في نهج الإمارات

دبي في 28 أكتوبر/ وام/ أكدت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، المديرة العامة لمؤسسة الإمارات للدواء، أن "يوم زايد المؤسس"، يجسد وفاء دولة الإمارات لقائدٍ أسس وطناً، وصاغ نهجه، وغرس في أبنائه منظومة من القيم أصبحت جزءاً أصيلاً من شخصيته وهويته ومسيرته.

وأشارت إلى أن "يوم زايد المؤسس" يمنح هذه المعاني مساحة وطنية متجددة، تُبقي السيرة حية في الوعي، وتصل ما أسسه زايد بما يصنعه أبناؤه اليوم وما سيحمله أبناؤهم غداً.

وأكدت عهدنا لزايد أن نصون الاتحاد الذي أرساه، وأن يبقى الإنسان في قلب ما نبنيه، وأن نحمل قيمه في أعمالنا كما نحملها في قلوبنا. وأن تبقى الإمارات، في ظل القيادة الرشيدة وطناً يصون إرث المؤسس، ويواصل البناء عليه جيلاً بعد جيل .