مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات ومجلس الشباب ينظمان مناظرات شبابية برلمانية

الشارقة في 28 أكتوبر /وام/ نظّمت مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات، بالتعاون مع مجلس الشارقة للشباب، جلسة للمناظرات الشبابية البرلمانية، وذلك في إطار جهود المؤسسة التي تطمح إلى إعداد كوادر شبابية قادرة على الحوار والمناقشة وتعزيز مهارات التفكير النقدي والتحليل، وترسيخ ثقافة الحوار البنّاء.

وتأتي هذه المناظرات، ضمن برنامج "القمة البرلمانية في الشارقة"، وتشكل مساحة تفاعلية مهمة لمنتسبي البرنامج لتبادل الآراء ومناقشة قضايا معاصرة من خلال مناظرات منظمة أتاحت لهم فرصة عرض وجهات نظرهم وبناء الحجج والاستناد إلى الأدلة ومناقشة الآراء المختلفة ضمن بيئة تشجع على التفكير الواعي واحترام الرأي الآخر.

وتضمنت الجلسة ثلاث قضايا رئيسية تناولت تأثير الذكاء الاصطناعي في القدرات والإبداع، والعلاقة بين المهارة والشهادة العلمية، إلى جانب أهمية الموازنة بين صوت الشباب والخبرة في العمل البرلماني، بما يعزز ارتباط النقاشات بتحديات الواقع وتنوع وجهات النظر حول القضايا المطروحة.

واعتمدت المناظرات على تقسيم المشاركين إلى أربعة فرق خاضت جولات تنافسية وفق آلية محددة أتاحت لكل فريق عرض ومناقشة الطروحات المقابلة ضمن وقت مخصص لكل مداخلة وبما يعزز مهارات التواصل والإقناع والعمل الجماعي والالتزام بقواعد الحوار المنظم.

وجرى عقِب الجلسة التصويت لاختيار المناصب القيادية ضمن برنامج "القمة البرلمانية في الشارقة" حيث تم اختيار فاطمة عارف آل علي، رئيساً للقمة، وبطي سالم الهاجري، نائباً للرئيس، ومحمد أحمد الزعابي، أميناً للسر، وحمد جمعة أحمد، مقرراً، في خطوة تعزز مشاركة المنتسبين في تولي المسؤوليات القيادية وممارسة الأدوار التنظيمية بما يتيح لهم تطبيق مهارات القيادة والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية.