ختام مميز لمنافسات البطولة الوطنية لجمعية الإمارات للخيول العربية

أبوظبي في 28 أكتوبر /وام/ اختتمت مساء اليوم، منافسات البطولة الوطنية لجمعية الإمارات للخيول العربية، التي أقيمت على مدى يومين في الصالة الكبرى بأكاديمية بوذيب، بمشاركة 253 خيلاً تعود إلى 179 مالكاً من مختلف المرابط في الدولة، وشهدت تتويج الفحل «أ أس الظرب» المملوك لسمية حسين محمد عبد القادر، باللقب الذهبي لفئة الفحول.

وحقق «لياندرو إس بي إتش» لمربط الجزيرة اللقب الفضي لفئة الفحول، فيما نال «فريزون» المملوك لعائشة سلمان محمد سلمان اللقب البرونزي.

وفي بقية النتائج، توجت المهرة «جي إيه عجايب الجزيرة» لمربط الجزيرة بذهبية بطولة المهرات عمر سنة، وجاءت «علياء الجمال» لأحمد محمد علي الشميلي ثانية، و«روبي السنديان» لطارق سعد الدين شعبان ثالثة.

وفازت «جوانا الريماس» لمربط الريماس بذهبية بطولة المهرات عمر سنتين وثلاث سنوات، تلتها «إيه دي هند» لسلماء محمد سيف بن سويف آل علي، ثم «إيه إيه فاطمة» لإسماعيل سالم إسماعيل.

وفي بطولة الأفراس، أحرزت «جازيل بي إتش إم» لعلي غانم بن هميلة المزروعي اللقب الذهبي، وحلت «جميلة الحميدية» لعيسى محمد عيسى بوشهاب السويدي ثانية، فيما جاءت «دي ريعانة» لمربط الريماس ثالثة.

وفي بطولة الأمهار عمر سنة، توج «إيه دي جلفار» لخالد عبدالله محمد إبراهيم الشحي باللقب الذهبي، يليه «س الرفيقك» لفيصل عبدالله حسن عيسى الرئيسي، ثم «جي إيه نايل الجزيرة» لمربط الجزيرة.

كما فاز «هادف البادية» لشافي سعيد المنصوري بذهبية بطولة الأمهار عمر سنتين وثلاث سنوات، وحصل «بي سيف» لمحمد سعيد حست بتران الهاجري على اللقب الفضي، فيما نال «عدوان مهذب» لمربط مهذب اللقب البرونزي.

وأكدت إيما ماكسويل، المحكمة الدولية في بطولات الخيل العربية ، أن البطولات التي تستضيفها دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً في الكفاءة والتنظيم، مشيدة بكفاءة إدارة مشاركة الخيول رغم الأعداد الكبيرة، وبالمستوى الفني الذي تعكسه المشاركة الواسعة للمربين، لا سيما الإماراتيين.

وأوضحت أن لجان التحكيم تحرص على تقييم الخيول بدقة وعدالة، بما يتيح للملاك الوقوف على نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى التطوير، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تؤدي دوراً محورياً في دعم قطاع الخيل العربية عالمياً، من خلال تنظيم البطولات، وإطلاق كأس الإمارات العالمي للخيول العربية، إلى جانب المبادرات التعليمية والمحاضرات التخصصية التي تسهم في نشر المعرفة وتطوير الكفاءات.

وأكد محمد عبدالحميد طه، مالك مربط جميره للخيول العربية، أن دعم القيادة الرشيدة أسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات بين أبرز دول العالم في بطولات الخيل العربية، وهو ما انعكس على الإقبال الكبير للملاك والمربين وقوة المنافسات مع انطلاق الموسم الجديد.

وأشار إلى أن البطولة شهدت مشاركة تجاوزت 250 رأساً، فيما تضم البطولة الوطنية المقبلة أكثر من 500 رأس، بما يعكس النمو المتواصل للبطولات والإنتاج المحلي المتميز للخيول العربية، مشيداً بالتطور المستمر في الجوانب التنظيمية، ولا سيما نظام ربدان الذي يعرض النتائج ويحقق الشفافية الكاملة، حبث أصبح محل اهتمام عدد من الدول لتطبيقه في بطولاتها.

من جانبه، أكد عبدالله أنور، عارض ومدرب الخيل العربية، أن انطلاقة الموسم جاءت بمستوى فني وتنظيمي متميز، وأن البطولة وفرت فرصة مهمة للخيول غير المتأهلة لإبراز قدراتها والتأهل إلى المراحل التالية، مشيراً إلى أن قوة الإنتاج المحلي تجعل المنافسات أكثر تميزاً.

وأشاد بالدور الذي تقوم به جمعية الإمارات للخيول العربية في تنظيم البطولات، وبجهود دولة الإمارات في دعم بطولات الخيل العربية داخل الدولة وخارجها، مثمناً نظام «ربدان» التحكيمي الذي يتيح إعلان النتائج لحظة بلحظة بدقة وشفافية، ويسهم في تسهيل متابعة الملاك والمدربين والعارضين لنتائج المنافسات.

وأقامت جمعية الإمارات للخيول العربية البطولة، ضمن برنامج موسم 2026-2027، في إطار جهودها لتطوير بطولات جمال الخيل العربية، ودعم الملاك والمربين، والارتقاء بالتنظيم وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً لأنشطة الخيل العربية، وذلك في ظل دعم القيادة الرشيدة لهذا القطاع.