مجلس شباب "مالية دبي" ينظم ملتقاه السنوي 2026

دبي في 28 أكتوبر /وام/ نظم مجلس شباب مالية دبي، ملتقاه السنوي لعام 2026، الذي تم خلاله تبادل الرؤى والأفكار، بغرض تعزيز مشاركة الشباب في صناعة مستقبل دبي، وترجمة طموحاتهم إلى مبادرات عملية.

وتضمّن الملتقى، الذي حضره معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي وفريق القيادة في الدائرة، ورشة "من فكر راشد إلى فعل دبي"، التي استلهمت نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ربط الطموح بالعمل وتحويل الأفكار إلى إنجازات، وأتاحت للمشاركين فرصة لتطوير أفكار تستجيب لاحتياجات الإمارة المستقبلية وعرض أبرزها أمام قيادات الدائرة.

وأكّد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، أن دبي، برؤية قيادتها الرشيدة، قدّمت نموذجًا ملهمًا في تحويل الأفكار الطموحة إلى إنجازات تصنع الفارق في حياة الناس، وأن شباب الدائرة يحملون طاقات وأفكارًا تستحق الدعم وفرص التطبيق، مشيرًا إلى أن ما قدّمه المشاركون يعكس وعيًا بمسؤوليتهم تجاه المستقبل، واستعدادًا للنظر إلى التحديات بوصفها فرصًا للتطوير والابتكار.

وأضاف أن الثقة بالشباب تتجسّد عبر منحهم مساحة للتفكير والتجربة، والاستماع إلى رؤاهم وإشراكهم في تطوير العمل، مؤكّدًا حرص مالية دبي على توفير بيئة إبداعية تمكّن شبابها من تنمية معارفهم وقدراتهم، وتحويل مبادراتهم إلى إسهامات فاعلة تدعم أولويات الدائرة وطموحات الإمارة.

وطوّر مجلس شباب المالية منهجية أسماها "مثلث دبي"، مستفيدًا من عناصر مثلث النجاح، ومُعيدًا صياغتها بروح دبي ونهجها في صناعة الإنجاز.

وتجمع المنهجية بين ثلاثة عناصر مترابطة هي الرؤية التي تبدأ بالحلم والطموح، والدافع الذي تصنعه الرغبة والإرادة، والقدرة التي تقوم على المعرفة والإمكانات، ليأتي العمل رابطًا بينها ومحوّلًا إياها إلى نتائج ملموسة.

وشهدت الورشة تطوير أفكار تعالج احتياجاتٍ وفرصًا مستقبلية على مستوى الإمارة، باستخدام المنهجية لتقييمها وتحديد مقوّمات تنفيذها واختُتمت باختيار فكرتين من مخرجات الفرق وعرضهما أمام معالي المدير العام والقيادات التنفيذية في مالية دبي.