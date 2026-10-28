مدير عام مالية الشارقة: "يوم زايد المؤسس" يجسد تقديراً وطنياً لرؤية استثنائية متجددة

الشارقة في 28 أكتوبر/ وام/ أكد سعادة الدكتور وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، أن اعتماد «يوم زايد المؤسس» في السابع من يناير من كل عام يجسد تقديراً وطنياً لرؤية استثنائية وضعت الأسس الراسخة لنهضة دولة الإمارات وأسهمت في بناء نموذج تنموي متوازن استطاع أن يحوّل الإمكانات إلى منجزات والطموحات إلى واقع حضاري واقتصادي يواصل تطوره بثقة واقتدار.

وقال سعادته :لقد أدرك المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ البدايات الأولى لتأسيس الدولة أن قوة الأوطان لا تُقاس بما تمتلكه من موارد فحسب بل بحكمة إدارتها وعدالة توظيفها وقدرتها على تحويلها إلى فرص تنموية تعود بالخير على المجتمع ومن هذا المنطلق أرسى فكراً اقتصادياً وتنموياً جعل من الرفاه والاستقرار والازدهار غايات أساسية للعمل الوطني ورسّخ مفهوم المسؤولية في إدارة مقدرات الدولة بما يحقق المنفعة العامة ويصون حقوق الأجيال المقبلة.

وأضاف أن هذه الرؤية تكتسب اليوم أبعاداً متجددة في ظل ما تشهده دولة الإمارات من تطور اقتصادي ومؤسسي وتؤكد أهمية مواصلة بناء منظومات مالية حكومية تتسم بالكفاءة والمرونة والشفافية وتوازن بين متطلبات التنمية الراهنة واستدامة الموارد على المدى البعيد.