"UNGIS " تختار عضوين باتحاد المبدعين العرب ضمن مجموعة مجتمع المعلومات

جنيف في 28 أكتوبر/وام/ اختارت مجموعة الأمم المتحدة المعنية بمجتمع المعلومات (UNGIS) الإعلامي الدكتور أحمد نور، رئيس اتحادي المبدعين العرب والإعلاميين العرب ، والدكتورة نرمين سليم، الأمين العامة لاتحاد المبدعين العرب والمندوب الدائمة للاتحاد لدى الأمم المتحدة، لعضوية مجموعة التشاور متعددة أصحاب المصلحة (UNGIS-MCG) برئاسة الاتحاد الدولي للاتصالات ( ITU ).

وتضم المجموعة 92 عضواً على مستوى العالم يمثلون الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والمجتمع التقني، وتهدف إلى تعزيز الحوار بشأن قضايا مجتمع المعلومات.

وعقدت المجموعة اجتماعها الأول للتعريف بخارطة الطريق ومناقشة آليات العمل والأولويات والاستراتيجية العامة لعام 2027.

وقال نور إن اختياره والدكتورة نرمين سليم لعضوية المجموعة يمثل مسؤولية دولية وفرصة لنقل الرؤى العربية إلى منصات الحوار الأممية، وتعزيز حضور قضايا الإبداع والإعلام والتعليم الرقمي وحماية حقوق المبدعين في النقاشات العالمية بشأن مستقبل مجتمع المعلومات.

من جانبها، أكدت الدكتورة نرمين سليم أهمية المشاركة في أعمال المجموعة والتعريف بقضايا المبدعين العرب، وتعزيز حضور المنطقة العربية في النقاشات الدولية بشأن التحول الرقمي ومستقبل المعلومات والاتصالات.

ويتمتع الاتحادان بالمركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة .