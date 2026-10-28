ولي عهد رأس الخيمة: يوم زايد المؤسس يجسّد الوفاء لباني الاتحاد ويجدّد الالتزام بقيمه ونهجه

رأس الخيمة في 28 أكتوبر/ وام/ قال سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة إن "يوم زايد المؤسس"، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، يمثل مناسبة وطنية عزيزة نستحضر فيها الإرث الخالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، ونستذكر رؤيته الحكيمة التي أرست دعائم الاتحاد وأطلقت مسيرة نهضة الإمارات.

وأضاف سموه: وفي هذه المناسبة، نجدّد الوفاء للقيم التي غرسها الوالد المؤسس في وجدان أبناء الوطن، ونؤكد أن نهجه في بناء الإنسان وتعزيز الوحدة والعطاء سيظل مرجعاً لمسيرتنا نحو المستقبل، ودافعاً لمواصلة العمل وصون مكتسبات دولتنا، لتبقى الإمارات نموذجاً في التقدم والتلاحم والازدهار.