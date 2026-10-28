"ايدج" تنجز أول اختبار إطلاق لذخيرة مدفعية عيار 155 ملم إماراتية التصميم

أبوظبي في 28 أكتوبر/ وام/ أعلنت لهب، الشركة التابعة لمجموعة إيدج والمتخصصة في تصنيع الذخائر من العيارات المتوسطة إلى الكبيرة، عن استكمال أول اختبار إطلاق ديناميكي لذخيرة المدفعية كاملة العيار ممتدة المدى (ERFB) التي تتميز بتجويف عميق للصاعق، والمصممة والمصنعة في منشآت الشركة بالكامل. وجاءت ظروف الإطلاق ضمن المستويات المتوقعة، باستخدام سبطانة بطول 52 عياراً، فيما حافظت جميع القذائف على مساراتها المحسوبة وأصابت المنطقة المستهدفة، مع تحقيق تجمع متسق وتشتت دقيق للإصابات. وهدف الاختبار إلى التحقق من توافق الذخيرة مع الأسلحة المصممة وفق معيار مذكرة التفاهم المشتركة للمقذوفات (JBMOU)، ومقارنة ضغوط حجرة الإطلاق النظرية بالقراءات الفعلية، ومطابقة نقاط الإصابة المتوقعة مع النتائج المسجلة ميدانياً، إضافة إلى التأكد من السلامة الهيكلية لمكونات المقذوف. وقد تحققت جميع أهداف الاختبار بنجاح.

وقال سيف الدهباشي، رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة في ايدج: "أكد اختبار الإطلاق الأول أن ضغوط حجرة الإطلاق وأداء المقذوف وسلامة مكوناته جاءت جميعها متوافقة مع ما توقعناه. وهذه هي المرحلة التي ينتقل فيها التصميم من الحسابات والمخططات إلى أداء مثبت على أرض الواقع. وقد أصبحت الآن القدرة على إنتاج ذخائر المدفعية محلياً من أوضح المؤشرات على مدى قدرة الدول على تأمين احتياجاتها الدفاعية ذاتياً. ومن خلال بناء هذه القدرة في دولة الإمارات، نمنح عملاءنا وصولاً أكثر موثوقية واستجابة إلى احتياجاتهم، بدلاً من انتظار دورهم في خطوط إنتاج خارجية".

وتنتقل الذخيرة بعد ذلك إلى مرحلة اختبارات الفعالية الميدانية لقياس أداء المقذوف، يعقبها التأهيل وفق متطلبات المعايير العسكرية (MIL-STD) واتفاقية التقييس لحلف شمال الأطلسي (STANAG) 4224. وسيُمثل استكمال التأهيل محطة رئيسية جديدة على طريق إثبات السلامة والملاءمة للاستخدام في الخدمة.

كما يهدف برنامج "هزيم" (HAZEEM) إلى تطوير مجموعة متكاملة من ذخائر المدفعية مصممة ومصنعة بالكامل في دولة الإمارات. ويعكس البرنامج نهج ايدج في بناء القدرات السيادية، من خلال تطوير الأنظمة وتصنيعها ودعمها داخل الدولة، بما يوفر لدولة الإمارات وعملاء ايدج إمداداً موثوقاً وسريع الاستجابة بالذخائر من العيارات الكبيرة.