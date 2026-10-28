راشد بن صقر القاسمي: "يوم زايد المؤسس" يؤكد هوية وطنية معتزة بقوتها

الشارقة في 28 أكتوبر/ وام/ قال الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، إن اعتماد السابع من يناير «يوم زايد المؤسس» له دلالة وطنية عميقة تستحضر اللحظة التي التقت فيها إرادات الإمارات السبع على مشروع وحدوي غيّر مسار التاريخ وصاغ هوية وطنية جامعة أصبحت مصدر قوة واعتزاز لكل من ينتمي إلى هذه الأرض إنه يوم يعيد إلى الذاكرة قصة قائد آمن بأن الاتحاد ليس مجرد اتفاق بين إمارات وإنما عهد يجمع القلوب والمصائر ومسؤولية مشتركة تتوارثها الأجيال.

وأضاف: لقد تجلّت حكمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في قدرته على أن يجعل من الوحدة ثقافة راسخة في وجدان المجتمع ومن التآخي والتكافل والتسامح أسساً لعلاقة الإنسان بوطنه ومحيطه فقد قدّم للعالم تجربة فريدة أثبتت أن اختلاف البيئات والتجارب لا يحول دون بناء مستقبل مشترك متى ما توفرت الإرادة الصادقة والرؤية الحكيمة والثقة المتبادلة واليوم تتجلى هذه المبادئ في مجتمع إماراتي متماسك يعتز بجذوره وينفتح على العالم ويحافظ على قيمه الأصيلة في مختلف مراحل تطوره مؤكدا أن الإرث الذي تركه زايد لا يُختزل في صفحات التاريخ بل يتجدد في كل موقف تتقدم فيه مصلحة الوطن وفي كل جيل يحمل أمانة الاتحاد بإيمان وعزيمة.