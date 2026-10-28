حلول دفاعية وأمنية إماراتية متقدمة تستقطب زوار "سوفكس الأردن 2026"

العقبة في 28 أكتوبر/وام/ استقبل الجناح الوطني لدولة الإمارات 1,577 زائراً في ثاني أيام معرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة «سوفكس الأردن 2026»، وشهد زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ووفود عسكرية من دول عدة، فيما عقدت الشركات العارضة وكابيتال للفعاليات سلسلة من الاجتماعات المهنية، وواصلت الجهات المشاركة استعراض تقنياتها ومنتجاتها الدفاعية والأمنية ضمن فعاليات المعرض المقام في مركز العقبة الدولي للمعارض والمؤتمرات حتى 29 أكتوبر الجاري. ويُقام الجناح بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وبتنظيم من مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، ويضم نخبة من الجهات المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية، تشمل مجموعة إيدج (EDGE Group)، ومجموعة ملتي ليفل (Multi Level Group - MLG)، ونيكوماتيك (NICOMATIC)، وحبارى للدفاع والأمن (Houbara)، إلى جانب مجلتي «درع الوطن» و«الجندي» المتخصصتين في الشؤون الدفاعية والعسكرية، ويوفر الجناح منصة وطنية موحدة تتيح للجهات المشاركة التواصل المباشر مع الوفود العسكرية وممثلي الحكومات وقادة القطاع والمؤسسات والشركات الدولية العاملة في مجالات الدفاع والأمن.

وفي مقدمة زوار الجناح رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، الذي اطّلع على الحلول والتقنيات الدفاعية والأمنية التي تعرضها الجهات الإماراتية المشاركة، كما استقبل الجناح وفوداً عسكرية وأمنية من دول عربية وأجنبية عدة، تعرّفت على أبرز المعروضات، وناقشت مع ممثلي الجهات المشاركة تطبيقاتها في مجالات الدفاع والأمن.

وعلى صعيد اللقاءات الثنائية، عقدت مجموعة إيدج، ومجموعة ملتي ليفل، ونيكوماتيك، وحبارى للدفاع والأمن اجتماعات مع الوفود والجهات الزائرة، بحثت فرص التعاون وسبل الاستفادة من الحلول والتقنيات المعروضة.

وتشمل المعروضات قدرات مجموعة إيدج في الأنظمة ذاتية التشغيل والحرب الإلكترونية والأمن السيبراني وتقنيات الضربات الدقيقة، فيما تستعرض مجموعة ملتي ليفل منصة للطائرات المسيّرة تعكس خبراتها في الأنظمة الذاتية والتنقل المتقدم، وتقدم نيكوماتيك حلول الربط والتوصيل والتكامل الهندسي المخصصة لتطبيقات الطيران والفضاء والدفاع، إلى جانب خدمات التصميم والتصنيع المخصص والدعم الفني.

كما تعرض حبارى للدفاع والأمن نظام «بريسر» (Bracer™) للاتصالات التكتيكية عبر الأقمار الصناعية، ومنظومة «أوبسيديان» (Obsidian™) لمواجهة الطائرات المسيّرة، إضافة إلى الأنظمة الروبوتية وأنظمة الأهداف ذاتية التشغيل وحلول التدريب والمحاكاة، بما يبرز تنوع القدرات والخبرات التي تضمها الجهات المشاركة في الجناح.

وفي إطار الترويج للمعارض الدفاعية والأمنية التي تنظمها مجموعة أدنيك في أبوظبي، عقدت كابيتال للفعاليات، ذراع تنظيم الفعاليات التابعة للمجموعة، اجتماعات للتعريف بدورة عام 2027 من معرض الدفاع الدولي «آيدكس» (IDEX) ومعرض الدفاع والأمن البحري «نافدكس» (NAVDEX)، ومؤتمر الدفاع الدولي (IDC) المصاحب لهما، المقرر إقامتها في مركز أدنيك أبوظبي من 25 إلى 29 يناير 2027، وبحث فرص المشاركة فيها.

وشملت اجتماعاتها كذلك الترويج لمعرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة «يومكس» (UMEX)، والمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار» (ISNR)، واستعراض ما يوفره المعرضان من فرص للعارضين والزوار المتخصصين.

وبذلك يرتفع إجمالي زوار الجناح منذ انطلاق المعرض إلى 2,682 زائراً، بعدما استقبل 1,105 زوار في يومه الأول، في وقت تتيح فيه المشاركة للوفود والمتخصصين الاطلاع على المنتجات والتقنيات المعروضة، والتواصل مع ممثلي الجهات المشاركة لمناقشة تطبيقاتها واستكشاف فرص التعاون.

ويُقام معرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة «سوفكس الأردن» كل عامين تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وبدعم من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بمشاركة وفود عسكرية ومسؤولين حكوميين وخبراء ومتخصصين وشركات مصنّعة وممثلي الصناعات الدفاعية والأمنية من مختلف أنحاء العالم.