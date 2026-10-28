"إمارات" و"مايكروسوفت" تتعاونان لتعزيز جاهزية الذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات البشرية

دبي في 28 أكتوبر/ وام/ وقّعت شركة الإمارات للبترول «إمارات»، مذكرة تفاهم، مع شركة «مايكروسوفت»، لتعزيز جاهزيتها المؤسسية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير مهارات كوادرها البشرية، ورفع كفاءة العمليات والإنتاجية، بما يدعم جهود التحول الرقمي في قطاع الطاقة، ويتماشى مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.

وتهدف المذكرة إلى بحث فرص توظيف حلول «مايكروسوفت» التقنية في تطوير أساليب العمل، وتسهيل التعاون بين الموظفين، ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب تقييم تطبيقات وكلاء الذكاء الاصطناعي وتقنيات الأتمتة في المجالات ذات الأولوية لأعمال الشركة.

وأكد برهان الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للبترول «إمارات»، أن التعاون مع «مايكروسوفت» يأتي في إطار حرص الشركة على بناء بيئة عمل متطورة تتيح للموظفين الاستفادة من التقنيات الناشئة بصورة آمنة ومسؤولة، وتسهم في تعزيز الإنتاجية وتحقيق قيمة مستدامة للأعمال.

وقال إن المذكرة توفر إطاراً منظماً لدراسة إمكانات الذكاء الاصطناعي وتطوير القدرات المؤسسية، بما يعزز مرونة الشركة وقدرتها على مواكبة المتغيرات التقنية، ويدعم توجهات دولة الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وأكد كيثان باربهو، المدير العام لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والقنوات في منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «مايكروسوفت»، أهمية تمكين الكفاءات البشرية وتطوير البنية التقنية وأطر الحوكمة لضمان تبني الذكاء الاصطناعي بكفاءة ومسؤولية.

وأشار إلى أن التعاون يستهدف دعم الابتكار وتحسين الإنتاجية من خلال الاستفادة من الحلول التقنية المتقدمة، بما يواكب طموحات دولة الإمارات في توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات.

وتشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي المسؤول، ووضع توصيات لحماية البيانات وتعزيز الحوكمة، فضلاً عن توفير موارد تعليمية ومسارات تدريبية متخصصة، وإمكانية تنظيم ورش عمل وجلسات توعوية حول الاستخدام الفاعل للتقنيات الحديثة وإدارة التغيير.

وستتولى «إمارات» تنسيق برامج التدريب والتوعية داخل الشركة، ودمج مهارات الذكاء الاصطناعي ضمن خطط التعلم والتطوير، بما يعزز استعداد موظفيها للاستفادة من التطبيقات الرقمية الجديدة، ويدعم بناء منظومة عمل أكثر كفاءة واستدامة.