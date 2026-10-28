الشارقة لإدارة الأصول: "يوم زايد المؤسس" محطة وطنية متجددة

الشارقة في 28 أكتوبر/ وام/ قال سالم المدفع، الرئيس التنفيذي لقطاع الاتصال المؤسسي وتجربة العملاء في الشارقة لإدارة الأصول، إن إعلان يوم 7 يناير "يوم زايد المؤسس" يجسّد مكانة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في وجدان أبناء الإمارات، ويستحضر مسيرة قائد وضع أسس الاتحاد، ورسّخ قيم الوحدة والتلاحم والانتماء الوطني، لتواصل الدولة مسيرتها التنموية برؤية طموحة تستلهم إرثه ومبادئه .

وأضاف المدفع يمثّل يوم زايد المؤسس محطة وطنية متجددة لاستحضار القيم التي قامت عليها دولة الإمارات، وفي مقدمتها الحكمة والعطاء والعمل من أجل الإنسان، كما يشكّل فرصة لترسيخ هذه المبادئ في نفوس الأجيال الجديدة، وتعريفهم بإرث قائد آمن بأن بناء الأوطان يبدأ بالاستثمار في الإنسان، وأن قوة الاتحاد تكمن في تماسك أبنائه ووحدة رؤيتهم للمستقبل .

وأكد المدفع ، أن إرث الشيخ زايد، طيب الله ثراه، سيظل مصدر إلهام لمواصلة العمل والعطاء، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، والمساهمة في تحقيق تطلعات دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً، مستندةً إلى قيم راسخة ورؤية تستشرف آفاق المستقبل.