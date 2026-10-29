دبي الرقمية تبحث الذكاء الاصطناعي للموارد البشرية الحكومية

دبي في 29 أكتوبر / وام / نظمت دبي الرقمية، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ورشة عمل متخصصة لاستشراف مستقبل الموارد البشرية الحكومية من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد والتوليدي، بهدف تطوير أساليب العمل ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية لمتطلبات المستقبل.

واستهدفت الورشة مديري إدارات الموارد البشرية والمختصين في الجهات الحكومية، وناقشت التطبيقات الحالية للذكاء الاصطناعي وفرص توسيع استخدامها، إلى جانب تحديد المبادرات ذات الأولوية والتحديات المرتبطة بتطوير العمليات، تمهيداً لإعداد خارطة طريق مستقبلية تسهم في تحسين تجربة الموظف وتبسيط الإجراءات.

وأكد سعادة خليفة المري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية المشتركة في مؤسسة حكومة دبي الرقمية، أن الذكاء الاصطناعي يتيح فرصاً لإعادة تصور أساليب العمل وتطوير الخدمات الحكومية المشتركة، بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بتجربة الموظف.

وقال إن القيمة الحقيقية للتكنولوجيا تكمن في قدرتها على تلبية الاحتياجات الفعلية وتبسيط الإجراءات، وتمكين الموظفين من التركيز على المهام ذات القيمة المضافة، مشيراً إلى أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية لتحديد تطبيقات عملية قابلة للتنفيذ والتوسع.

وأضاف أن الورشة تمثل خطوة نحو تطوير منظومة موارد بشرية أكثر ذكاءً ومرونة، من خلال إشراك الجهات المعنية في تحديد احتياجاتها وأولوياتها، ووضع تصورات مشتركة لتوظيف التقنيات المتقدمة في تحسين جودة الخدمات الحكومية.

من جانبها، أكدت سعادة إيمان صالح بن خاتم، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أهمية تعزيز الدور الاستراتيجي لإدارات الموارد البشرية في استشراف مستقبل القوى العاملة الحكومية، والتخطيط الاستباقي للمهارات والكفاءات، وتطوير سياسات مرنة تواكب التحولات المتسارعة في بيئة العمل.

وأوضحت أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يجب أن يتكامل مع الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال تنمية القدرات وتعزيز الجاهزية للتغيير وترسيخ ثقافة التعلم المستمر والابتكار.

وأشارت إلى أن إعادة تصميم عمليات الموارد البشرية باستخدام الذكاء الاصطناعي تسهم في رفع كفاءة الإجراءات واختصار دورات العمل وتحسين جودة الخدمات ودقة القرارات، مع ضمان اتساق الممارسات بين الجهات الحكومية.

وأعربت عن تطلعها إلى الاستفادة من مخرجات الورشة خلال ملتقى الموارد البشرية المقبل، والبناء عليها في صياغة توجهات مستقبلية تعزز قدرة الجهات الحكومية على استقطاب الكفاءات وتنميتها، وتطوير نماذج عمل توازن بين الإمكانات التقنية والقيمة الإنسانية.

وشهدت الورشة جلسات تفاعلية لاستعراض التجارب القائمة، وتحليل الاحتياجات والتحديات، وتحديد فرص تطوير التطبيقات الرقمية وأتمتة سير العمل، بما يدعم جهود التكامل الحكومي ويسهم في ترسيخ منظومة عمل أكثر كفاءة وابتكاراً في دبي.