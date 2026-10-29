انطلاق الموسم السابع من «إمارات الأمان» نوفمبر

دبي في 29 أكتوبر / وام / تنطلق فعاليات الموسم السابع من إمارات الأمان الفعالية المجتمعية التي تنظمها مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية "سيرا" بالشراكة مع دبي مول – إعمار وذلك على مدى أربعة أيام من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل في جسر زعبيل بدبي مول يومياً من العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً تحت شعار الأمان مسؤولية مشتركة.

وتندرج الفعالية ضمن فئة الترفيه الهادف إذ تقدّم تحديات ومنافسات بدنية وذهنية جماعية وفردية تعزز قيماً ومهارات مستوحاة من الاتحاد وقيادته الرشيدة وتعتمد على نجاح الفريق من خلال التعاون والعمل الجماعي والتفكير الاستراتيجي والانتماء وروح المسؤولية.

وتأتي نسخة 2026 على ضوء التحديات الأخيرة التي أثبت فيها المزيج الفريد لمجتمع الإمارات أن إمارات الأمان ليست مجرد شعار بل واقع وتجربة عاشها كل من على أرض هذا الوطن لتعزز ما أثبتته الدولة من جاهزية وتكاتف مجتمعي على كافة المستويات.

وتأتي النسخة الجديدة بالتزامن مع عام الأسرة إذ تستحدث لأول مرة فئة أساس المجتمع المخصصة للفرق العائلية مع باقة جوائز حصرية للفائزين فيها تضم هدايا ومزايا تناسب مختلف الأعمار وتتيح للأسر تجارب مشتركة تعزز الروابط بين أفرادها.

كما تشارك فزعة راعياً ذهبياً وتوزّع بطاقات عضوية الأسرة بكافة فئاتها مجاناً على المشاركين والزوار من المواطنين والمقيمين.

وتتنافس الفرق المؤلفة من أربعة أشخاص ضمن أربع فئات هي الأولى حماة المجتمع وتعني القطاعين الحكومي والخاص الأمنيين أما الفئة الثانية فهي قادة المجتمع وتعني القطاعين الحكومي والخاص غير الأمنيين. والثالثة روح المجتمع وتعني فرق النساء والجونيورز "16–20 سنة" والجمهور العام والرابعة أساس المجتمع وتعني الفرق العائلية.

ويخوض المشاركون 16 تحدياً تفاعلياً صُممت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا منها 14 تحدياً جماعياً للفرق "7 بدنية و6 ذهنية" إلى جانب تحديات فردية مفتوحة للزوار دون تسجيل مسبق.

وتتجاوز قيمة الجوائز والهدايا اليومية مليون درهم فيما يُتوّج هذا العام 12 فريقاً فائزاً ضمن الفئات الأربع في حفل تكريم يُقام في 9 نوفمبر بفندق جراند حياة بحضور الشركاء والرعاة.