دائرة البلديات والنقل تختتم مشاركتها في مهرجان الظفرة للتمور

أبوظبي في 29 أكتوبر/ وام/ اختتمت دائرة البلديات والنقل، ممثلةً ببلدية منطقة الظفرة مشاركتها في مهرجان الظفرة للتمور 2026.

وجاءت مشاركة الدائرة في المهرجان في إطار جهودها لتعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، والتعريف بالمشاريع التنموية والخدمات البلدية، إلى جانب دعم الفعاليات الوطنية .

وشكلت مشاركة الدائرة فرصة لإطلاع الجمهور على مجموعة من المشاريع التي تستهدف تطوير شبكات الطرق والبنية التحتية والمرافق العامة، وتعزيز جاهزية المدن والمناطق السكنية والصناعية لاستيعاب متطلبات النمو العمراني والاقتصادي. .

وقال طحنون محمد المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات البلدية بالإنابة في بلدية منطقة الظفرة: " مثلت مشاركتنا في مهرجان الظفرة للتمور امتداداً لنهج أبوظبي في تحقيق تنمية حضرية متوازنة، تجمع بين استشراف المستقبل والحفاظ على الإرث الثقافي والهوية الوطنية. ويكتسب المهرجان أهمية خاصة بوصفه منصة للاحتفاء بالموروث الإماراتي، وإبراز المقومات الاقتصادية والسياحية لمنطقة الظفرة".

وأضاف :" تحظى منطقة الظفرة بمكانة مهمة في خطط التنمية الشاملة لإمارة أبوظبي، ونحرص من خلال تكامل جهود الدائرة والجهات التابعة لها على تطوير بنيتها التحتية ومرافقها وخدماتها مع الحفاظ على خصوصيتها الثقافية والتراثية، بما يواكب احتياجات المجتمع ويعزز الاستفادة من إمكانات المنطقة الواعدة. وقد أتاح لنا المهرجان فرصة للتواصل مع أفراد المجتمع والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، انطلاقاً من إيماننا بأن مشاركة السكان تمثل عنصراً أساسياً في تطوير المدن والمجتمعات، وضمان مواءمة المشاريع والخدمات مع احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية".