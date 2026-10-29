غداً.. انطلاق النسخة الأولى من كأس الاتحاد للمبارزة

دبي في 29 أكتوبر /وام/ تنطلق غداً على صالة نادي الثقة للمعاقين في الشارقة، منافسات النسخة الأولى من كأس الاتحاد للمبارزة لفئتي تحت 12 وتحت 14 سنة، التي ينظمها اتحاد الإمارات للمبارزة بالتعاون مع النادي، وتستمر يومين، بمشاركة لاعبين من 13 نادياً وأكاديمية.

ويتنافس المشاركون في الأسلحة الثلاثة: الفلوريه، والإيبيه، والسابر، ضمن فئتي البنين والفتيات.

وتقام غداً منافسات فئة تحت 14 سنة لمواليد 2013 و2014، فيما تُختتم البطولة يوم السبت بإقامة منافسات فئة تحت 12 سنة لمواليد 2015 و2016.

وأكد موسى البلوشي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة، أن البطولة تأتي ضمن جهود الاتحاد لتوسيع قاعدة ممارسي اللعبة في المراحل السنية المبكرة، وتوفير فرص منتظمة للمنافسة واكتساب الخبرات، بما يسهم في تطوير المستوى الفني للاعبين وإعداد المواهب الواعدة لتمثيل منتخبات الدولة.

وأضاف أن الاتحاد يعتزم تنظيم ثلاث نسخ إضافية من البطولة للفئات العمرية نفسها حتى نهاية العام الجاري، ليصل إجمالي عدد النسخ إلى أربع، بما يعزز استمرارية المنافسات ويوفر فرصاً أكبر للاعبين لتطوير مستوياتهم واكتساب الخبرة.