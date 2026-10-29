Absa تفتتح مكتباً جديداً لها في مركز دبي المالي العالمي

دبي في 29 أكتوبر / وام / أعلنت مجموعة Absa للخدمات المالية والمصرفية عن افتتاح مكتب جديد لها في مركز دبي المالي العالمي، ما يعزز قدرتها على دعم الأنشطة التجارية وتدفقات الاستثمار بين الأسواق الخليجية والأفريقية.

وقال زيد مولا، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في مجموعة Absa، إن التجارة الدولية تساهم بدور محوري في دفع عجلة الاستثمار، وتوسع الأعمال، وتحقيق النمو الاقتصادي، وتتمثل مهمتنا داخل قطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في ربط عملائنا برؤوس الأموال، والخبرات السوقية، والقدرات العابرة للحدود التي يحتاجونها لاغتنام الفرص المتاحة عبر ممر الشرق الأوسط وأفريقيا.

من جانبها، قالت شيريل باس، الرئيسة التنفيذية لشركة Absa الدولية، إن قرارنا بتأسيس حضور لنا في دبي يعكس الأهمية الكبيرة لمنطقة الخليج ضمن المشهد التجاري والاستثماري في أفريقيا، فالقرارات الاستثمارية لا تتحدد بحسب توافر رأس المال فحسب، وإنّما تتطلب فهماً عميقاً للأسواق المحلية، وبناء علاقات مناسبة، وامتلاك الثقة اللازمة للاستفادة من الفرص المتاحة.

ويمثل هذا التوسع ركيزةً أساسية في استراتيجية الممرات الدولية لمجموعة Absa، التي تهدف إلى ربط مصادر رأس المال والتجارة العالمية بالأسواق الأفريقية.

ووفق الشركة يقدّم ممر الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي فرصاً واعدة في العديد من القطاعات، تشمل البنية التحتية، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والزراعة، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، مما يمنح الشركات الإقليمية، والكيانات المرتبطة بالجهات السيادية، والمستثمرين المؤسسيين، والمؤسسات التجارية فرصاً للاستثمار والتوسع.

وقال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن المركز أصبح نقطة ارتكاز للمؤسسات التي تعمل على ربط رؤوس الأموال والخبرات والفرص بين الشرق الأوسط وأفريقيا، وستساهم خبرة Absa العميقة وشبكتها الواسعة في أفريقيا في تعزيز زخم هذا الممر الاستثماري والتجاري المتنامي، كما يؤكد حضورها مكانة دبي كمركز مالي عالمي، ودور مركز دبي المالي العالمي في تمكين المؤسسات المالية من الوصول إلى أسواق وفرص جديدة.

وقال كلينتون كلارك، المدير التنفيذي الأول لبنك Absa المحدود- فرع مركز دبي المالي العالمي، إن الشركات والمستثمرين في الخليج الذين يتطلعون لدخول الأسواق الأفريقية غالباً ما يواجهون تحدياً يتمثل في إدراك كيفية تحويل الفرص إلى قرارات تجارية مجدية، فلكل سوق اعتباراتها التجارية والتنظيمية والتشغيلية الخاصة بها، ويتيح وجودنا في دبي التعامل بشكل أقرب مع العملاء، وفهم الأسواق والقطاعات التي يهتمون بها، ومن ثم ربطهم بالمتخصصين المناسبين في الأسواق والقطاعات الأفريقية.

ويمتلك بنك Absa المحدود - فرع مركز دبي المالي العالمي، ترخيص الفئة الرابعة من سلطة دبي للخدمات المالية، وبموجب هذا الترخيص يمكن للبنك القيام بأنشطة مالية تشمل ترتيب الصفقات الاستثمارية، وتقديم استشارات المنتجات المالية، وترتيب العمليات الائتمانية وتقديم المشورة بشأنها.