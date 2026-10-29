"ثرا" تستهدف إضافة 700 مليون درهم وتوفير 3135 وظيفة

عجمان في 29 أكتوبر/ وام/ أكد مسؤولون ومتحدثون في ملتقى (ثرا كونكت )، أهمية تعزيز منظومة ريادة الأعمال والاستثمار في عجمان، من خلال توفير بيئة متكاملة تدعم الشركات الناشئة وتسهل وصولها إلى المستثمرين والأسواق، وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وتحدثت سعادة مريم خليفة النعيمي رئيس مجلس إدارة منظومة ثرا للاستثمار وريادة الأعمال، خلال الملتقى عن مستهدفات المنظومة خلال السنوات الخمس المقبلة، والتي تشمل تحقيق قيمة مضافة تراكمية لا تقل عن 700 مليون درهم وتوفير 3,135 فرصة عمل مباشرة وتمكين 100 شركة من التأسيس أو الانتقال أو التوسع في إمارة عجمان.

وأوضحت أن المستهدفات تتضمن كذلك تجهيز أكثر من 220 شركة للاستثمار ومساعدة الشركات الناشئة على استقطاب 69 مليون درهم من التمويل الخارجي، ودعم 600 شركة ناشئة عبر ثرا إكس إلى جانب استهداف الاستثمار المباشر في 71 شركة والطموح إلى إنشاء شركة مليارية واحدة على الأقل في عجمان.

وأكدت أن المنظومة تركز على تمكين الشركات من تطوير أعمالها وتعزيز قدرتها التنافسية من خلال دعم مجالات الموارد البشرية وخدمات المتعاملين والتسويق والمبيعات والمشتريات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي إلى جانب تمكين المرأة والكفاءات الوطنية وأصحاب الهمم، مشيرة إلى أن نجاح ثرا يقاس بالأثر الاقتصادي والاجتماعي المستدام الذي تحققه.

وأكد سعادة مروان حارب العرياني الرئيس التنفيذي لمجموعة ثرا القابضة ل "وام "أن انطلاق النسخة الأولى من (ثرا كونكت ) بالتزامن مع افتتاح مجموعة ثرا لريادة الأعمال تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة عجمان، يشكل خطوة لتعزيز التواصل بين المستثمرين ورواد الأعمال وصناع القرار في الإمارة.

وأوضح أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الخدمات والحلول والأساليب الداعمة لسوق ريادة الأعمال في عجمان، وتعريف المستثمرين ورواد الأعمال بالفرص المتاحة وتسهيل الإجراءات التي تساعد الشركات على التأسيس والنمو والتوسع.

وأشار إلى أن منظومة ثرا تستهدف دعم 600 شركة ناشئة وتعزيز مساهمة الشركات في الاقتصاد المحلي، لافتاً إلى أن الملتقى يمثل بداية مرحلة جديدة في سوق ريادة الأعمال بالإمارة من خلال بناء بيئة استثمارية متكاملة تسهم في تحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة.

وقال إن الملتقى يجسد رؤية المجموعة بأن ريادة الأعمال محرك رئيسي للتنويع الاقتصادي والنمو المستدام، موضحاً أن العمل يركز على تحويل هذه الرؤية إلى نتائج ملموسة عبر منظومة متكاملة تربط رواد الأعمال والمستثمرين والعملاء والشركاء وتمنح الشركات فرصاً حقيقية للنمو والتوسع والمنافسة.

وأضاف أن المجموعة تعمل على اختصار المسافة أمام رواد الأعمال بين الفكرة والسوق من خلال شركاتها الست التي توفر مساحات العمل والخدمات التشغيلية وبرامج الاحتضان والتسريع إلى جانب إتاحة فرص الوصول إلى المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين.

وأكد أن الهدف هو توفير احتياجات تأسيس الشركات وتطويرها والتوسع في أعمالها ضمن منظومة واحدة، بما يتيح للمؤسسين التركيز على بناء مشاريع ناجحة بدلاً من الانشغال بالتحديات التشغيلية.

وتضمن الملتقى جلسات نقاشية وورش عمل تناولت فرص الاستثمار والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة، حيث افتتحت أولى الجلسات بعنوان "بعين المستثمر" وأدارها وسام يونان الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن سي» الإعلامية.

وشارك في الجلسة كل من سونيا جوخالي، الشريكة المؤسسة لـ«فنتشر سوق»، وغدير محجوب، مديرة الاستثمارات في «ألكيميست الدوحة»، ووليد منصور، الشريك في «ميدل إيست فنتشر بارتنرز»، وحسين عبدالله، الشريك المؤسس لـ«غولدن غيت فنتشرز»، حيث ناقشوا وجهات نظر المستثمرين حول الفرص الاستثمارية ومتطلبات نمو الشركات الناشئة.

و أعرب حسين عبدالله عن شكره لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، على دعمه للمبادرات الاستثمارية والمجتمعية وحرصه على إيجاد فرص تسهم في دعم رواد الأعمال وتوفير فرص العمل في الإمارة.

كما أشاد في تصريح ل "وام" بجهود الجهات المنظمة للملتقى في جمع نخبة من المتحدثين والمشاركين لتبادل الخبرات والمعرفة، والتعرف على الإجراءات والفرص الاستثمارية في سوق عجمان، لافتاً إلى أهمية تعريف رواد الأعمال بالمجالات الواعدة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشار إلى أن حجم صندوق الدعم المالي والذي يخدم شريحة واسعة من المستفيدين في الإمارة بما يعزز فرص نمو الشركات والمشاريع الناشئة.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال في عجمان، وتوسيع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحويل التحديات إلى فرص ومشاريع قابلة للتطبيق، بما يدعم تنافسية الإمارة واستدامة نموها الاقتصادي.