أبوظبي للصقارين يعرض 4 أنواع من الصقور بمهرجان الحرف

العين في 28 أكتوبر / وام / يستعرض نادي أبوظبي للصقارين في جناحه بمهرجان الحِرف والصناعات التقليدية 2026، المقام حاليا في سوق القطارة بمنطقة العين حتى 11 نوفمبر المقبل 4 أنواع من الصقور هي جير بيور، والحر، وجير قرموشة، والتبع، بجانب تقديم معلومات حول 10 أدوات تقليدية ممثلة بالمنقلة، والمرسل، والدوار، والسبوق، والدس، والتلواح، والخيط، والوكر، والمخلاة، والبرقع .

ويقدم فريق النادي من الصقارين والمشرفين العروض الحية بالصقور لزوار المهرجان وطلاب المدارس، وتشمل التعريف بالصقر وأنواعه، وحمل الصقر والتعامل معه.