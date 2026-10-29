مؤتمر أمراض الصدر ينطلق بعد غد في دبي

دبي في 29 أكتوبر / وام / تنطلق بعد غد في دبي أعمال المؤتمر السنوي لجمعية الإماراتية لأمراض الصدر (2926 ETS)، بحضور الشيخة الدكتورة نورة القاسمي رئيسة جمعية الإمارات الطبية، وعدد من المسؤولين، ومشاركة نخبة من الخبراء العالميين والمحليين، والأطباء المختصين بأمراض الصدر والجهاز التنفسي.

ويناقش المؤتمر، الذي يستمر يومين بفندق "انتركونتينينتال فيستفال سيتي"، أحدث التطورات العلمية، والطبية، والبحوث المتعلقة بتشخيص وعلاج أمراض الصدر والجهاز التنفسي، وتبادل المعارف والخبرات في هذا المجال.

ويستعرض المؤتمر خلال جلساته أحدث ما توصل إليه العلماء والمختصون في علاج أمراض الصدر والجهاز التنفسي، وأهم الأبحاث العلمية والابتكارات التي من شأنها تحسين وتطوير الرعاية الصحية للمرضى، وتحسين جودة حياتهم.

و ستقدم الجمعية الإماراتية لأمراض الصدر خلال المؤتمر، جوائز لتكريم الباحثين المتميزين .