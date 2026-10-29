شرطة رأس الخيمة تعزز جاهزية موظفي الفنادق لدعم الأمن السياحي الشامل

رأس الخيمة في 29 اكتوبر / وام / نظّمت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة -متمثلة في قسم الشرطة السياحية- محاضرة توعوية متخصصة في فندق روتانا المانغروف، وذلك في إطار سلسلة من البرامج التوعوية التي تُنفّذها على مستوى المنشآت الفندقية في الإمارة، ضمن مساعيها الرامية إلى ترسيخ مفهوم الأمن السياحي الشامل، ورفع جاهزية الشركاء في القطاع الفندقي.

وأكد العميد عمر محمد العود الطنيجي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أهمية المحاضرات التوعوية لموظفي القطاع الفندقي في كيفية التعامل مع التحديات المحتملة، باعتبارهم الواجهة الأولى للزوار، الأمر الذي يسهم في خلق بيئة سياحية آمنة ومطمئنة تعزز من سمعة الدولة سياحيًا على الصعيد العالمي.

ومن جانبه ذكر الرائد غانم السويدي رئيس قسم الشرطة السياحي أن المحاضرة جاءت بصيغة تكاملية جمعت تحت سقف واحد خبرات عدد من الجهات الشرطية المتخصصة بما يعكس نهج العمل المؤسسي المشترك، ويُقدّم للعاملين في القطاع الفندقي رؤية أمنية شاملة تغطي مختلف التحديات التي قد تواجههم.