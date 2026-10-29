«انطلق مع الشرطة» 14 نوفمبر في دبي

دبي في 29 أكتوبر/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لمبادرة "انطلق مع الشرطة" للدراجات الهوائية، تنظيم الجولة الثانية من النسخة الثانية للمبادرة يوم 14 نوفمبر المقبل، بالتزامن مع فعاليات الدورة العاشرة من «تحدي دبي للياقة 30×30».

وأكدت اللجنة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بنادي ضباط شرطة دبي، أن الجولة الجديدة تأتي استكمالاً لنجاح الجولة الأولى التي أقيمت في 24 أكتوبر الجاري، في إطار جهود القيادة العامة لشرطة دبي لتعزيز جودة الحياة، وترسيخ ممارسة الرياضة أسلوباً للحياة، ودعم المبادرات الرياضية والمجتمعية.

وأوضحت أن المبادرة تستهدف الهواة والمحترفين من الرجال والنساء، عبر مسارات منظمة وآمنة تناسب مختلف مستويات المشاركين، وتسهم في تعزيز النشاط البدني والعمل الجماعي والتفاعل المجتمعي، إلى جانب دعم مكانة دبي وجهةً عالمية للرياضة والسياحة، انسجاماً مع مستهدفات «خطة دبي الرياضية 2033» الرامية إلى رفع عدد الممارسين الدائمين للرياضة إلى 2.6 مليون شخص.

واستعرضت اللجنة نتائج الجولة الأولى، التي شهدت مشاركة 1262 شخصاً، منهم 837 دراجاً و425 مرافقاً ضمن 35 فريقاً، فيما بلغت نسبة الذكور 73% والإناث 27%، وسجل المحتوى الرقمي للمبادرة نحو 3 ملايين مشاهدة، و236 ألف قارئ، و12 ألفاً و834 تفاعلاً، بنسبة انطباعات إيجابية بلغت 86.9%.

وأكد النقيب يوسف ميرزا الحمادي، مدير فريق الدراجات في شرطة دبي، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن النجاح الكبير للجولة الأولى يعزز التوقعات بزيادة المشاركة في الجولة الثانية، مشيراً إلى مواصلة شرطة دبي تنظيم فعاليات رياضية مجتمعية تسهم في توسيع قاعدة ممارسي رياضة الدراجات الهوائية واكتشاف المواهب بالتعاون مع الجهاز الفني للفريق.

بدوره، أكد عيسى المرزوقي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، أن المبادرة تعكس التفاعل المجتمعي مع الأنشطة الرياضية، مشيراً إلى استمرار المجلس في دعم المبادرات الرياضية ضمن أجندته التي تضم أكثر من 500 فعالية، بينها أكثر من 300 فعالية مجتمعية، بما ينسجم مع استراتيجيته حتى عام 2033.