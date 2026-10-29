تحت رعاية منصور بن محمد، "إعمار دبي بريميير بادل P1" تكشف عن الملعب الأكثر تميزاً في العالم

دبي في 29 أكتوبر/ وام/ كشفت بطولة "إعمار دبي بريميير بادل P1"، عن «ملعب البادل الأكثر تميزاً في العالم»، استعداداً لاستقبال اللاعبين والجماهير مع انطلاق منافسات البطولة التي تُقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مجمع حمدان الرياضي خلال الفترة من 8 إلى 15 نوفمبر 2026، تحت الرعاية الكريمة لسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

ويمثّل الكشف عن هذا الملعب، المقرر إقامته في حديقة أوبرا دبي قبالة برج خليفة، محطة بارزة في مسيرة رياضة البادل بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتستهل البطولة فعالياتها بعرض مبهر يمنح اللاعبين والضيوف والجماهير انطلاقة حافلة بالحماس والإثارة، ويجسّد رؤية دبي وحرصها على مواصلة تجاوز الحدود المألوفة في عالم الرياضة. وتعود البطولة في نسختها لعام 2026 لتجمع نخبة من أبرز لاعبي البادل العالميين، رجالاً وسيدات، في أسبوع يجمع بين المنافسات الرياضية والضيافة الراقية والفعاليات الترفيهية والتجارب المخصصة للجماهير.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، أن تنظيم بطولة "إعمار دبي بريميير بادل P1" بالتعاون مع المجلس وتحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، يعكس المكانة المرموقة التي رسختها دبي كوجهة عالمية رائدة لاستضافة كبرى البطولات الرياضية الدولية.

وقال سعادته: "إن إقامة منافسات البطولة في مجمع حمدان الرياضي، إلى جانب المبادرات النوعية المصاحبة لها في أبرز المعالم السياحية والحضارية بالإمارة، يجسّد التكامل بين البنية التحتية الرياضية المتطورة والمقومات العالمية التي تتمتع بها دبي، بما يسهم في استقطاب نخبة نجوم الرياضة العالمية، وتقديم تجارب استثنائية للجماهير، وتعزيز نمو رياضة البادل وانتشارها في المجتمع".

من جانبه، قال إيفان موديا، الرئيس التنفيذي لشركة «غالوب غلوبال» ومدير بطولة «إعمار دبي بريميير بادلP1 «: " تواصل دبي إرساء معايير جديدة في مجالي الرياضة والترفيه، ويعكس إطلاق مبادرات متميزة، مثل إنشاء (ملعب البادل الأكثر تميزاً في العالم)، طموح الإمارة المتواصل إلى تجاوز الحدود المألوفة. وبدعم من إعمار، نخطو خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً لرياضة البادل، وتقريب هذه الرياضة من شريحة أوسع من الجمهور، من خلال تقديم تجارب تلهم اللاعبين والجماهير على حد سواء".

وعلى مدار 8 أيام، يحتضن مجمع حمدان الرياضي منافسات المحترفين الذين يتنافسون على حصد نقاط التصنيف والجوائز المالية، فيما يستمتع الجمهور بمجموعة من التجارب المميزة المصاحبة للبطولة. ويشارك في المنافسات عدد من أبرز نجوم البادل في العالم، من بينهم أغوستين تابيا، وفيدي تشينغوتو، وألي غالان، وديلفي بريا، وبيا غونزاليس.

ومع اقتراب موعد انطلاق البطولة، يُنتظر الإعلان قريباً عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالملعب الجديد، بما في ذلك تصميمه وترتيبات افتتاحه والأنشطة المصاحبة لانطلاقه، ليمثّل بداية فصل جديد في مسيرة رياضة البادل بدبي، ويضيف بُعداً جديداً إلى المشهد الرياضي والترفيهي في الإمارة.