تقييمات عقارية عجمان تتجاوز 3.31 مليار درهم بالربع الثالث

عجمان 29 أكتوبر / وام / كشف التقرير العقاري لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان عن تسجيل 738 معاملة تقييم عقاري خلال الربع الثالث من عام 2026، بقيمة إجمالية تجاوزت 3.31 مليار درهم.

وأكد سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن معاملات تقييم الوحدات في المشاريع العقارية بلغت 165 معاملة بقيمة 130 مليون درهم، موضحاً أن الدائرة سجلت 414 معاملة تقييم عقاري خاصة بالإقامات الذهبية للمستثمرين، بقيمة إجمالية تجاوزت 981 مليون درهم.

وأضاف أن البيانات الواردة في التقرير تعكس أداء السوق العقاري في عجمان، الذي يشهد طلباً متنامياً على مختلف أنواع العقارات، مشيراً إلى أن عدد معاملات تقييم العقارات التجارية بلغ 102 معاملة بقيمة إجمالية تجاوزت ملياري درهم، متقدمة على العقارات السكنية التي بلغت قيمتها 677 مليون درهم، فيما حلت العقارات الصناعية ثالثاً بقيمة 278 مليون درهم.

وأوضح مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن التقرير العقاري للربع الثالث تضمن كذلك معاملات التقييم الشخصي، والتقييم الخاص بالمحاكم والمؤسسات.