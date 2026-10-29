"محمد بن راشد للفضاء" وجامعة الشارقة يتعاونان لتعزيز الأبحاث

دبي في 29 أكتوبر/ وام/ وقع مركز محمد بن راشد للفضاء، وجامعة الشارقة، مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون في مجالات علوم الفضاء وهندسته، وتطوير البحث العلمي وتبادل المعرفة والخبرات، إلى جانب تأهيل كوادر وطنية متخصصة تسهم في دعم نمو قطاع الفضاء في دولة الإمارات.

ووقع المذكرة سعادة سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، والدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة.

وتهدف المذكرة إلى توسيع مجالات التعاون البحثي والأكاديمي من خلال إجراء دراسات وأبحاث علمية مشتركة، وتنظيم ملتقيات علمية وورش عمل ومحاضرات متخصصة، إلى جانب توفير فرص التدريب العملي للطلبة والباحثين، بما يربط مخرجات التعليم الأكاديمي بالاحتياجات التقنية والهندسية لقطاع الفضاء.

وأكد سعادة سالم حميد المري، أن المرحلة المقبلة من قطاع الفضاء في الدولة تتطلب تعزيز التكامل بين البحث العلمي والخبرات التقنية وتطوير الكفاءات الوطنية، مشيراً إلى أن التعاون مع جامعة الشارقة يفتح آفاقاً جديدة لربط الأبحاث الأكاديمية بالتحديات الهندسية المستجدة.

وقال إن الشراكة تتيح للطلبة والباحثين فرصاً للمشاركة في مجالات علمية وتقنية ترتبط بمستقبل البرامج الفضائية الإماراتية، بما يسهم في تطوير قدراتهم وتعزيز جاهزيتهم للمساهمة في المشاريع المستقبلية.

من جانبه، أكد الدكتور عصام الدين عجمي، أن المذكرة تجسد توجه جامعة الشارقة نحو بناء شراكات علمية تدعم الأولويات الوطنية، انسجاماً مع رؤية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس الجامعة، القائمة على تعزيز البحث العلمي والابتكار وإعداد الكفاءات المؤهلة لخدمة الوطن.

وأوضح أن التعاون يوفر للطلبة والباحثين فرصاً للتعامل مع التحديات الفعلية لقطاع الفضاء، وتحويل الأفكار البحثية إلى مشاريع وتطبيقات عملية تخدم الأهداف الوطنية، مؤكداً حرص الجامعة على ترجمة بنود المذكرة إلى برامج ومبادرات ملموسة تسهم في إعداد جيل من المهندسين والباحثين الإماراتيين.

وتأتي المذكرة ضمن جهود المركز لتوسيع شراكاته مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وتعزيز منظومة الابتكار ونقل المعرفة، بما يدعم تطوير القدرات الوطنية وتحقيق الأولويات العلمية والتكنولوجية المستقبلية للدولة.