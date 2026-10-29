الرئيس التنفيذي لمجموعة «G42»: الإمارات تتجه من تصدير الطاقة إلى تصدير الذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 29 أكتوبر/ وام/ أكد بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «G42»، أن دولة الإمارات تتطلع إلى تعزيز حضورها في مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي، مستفيدة من قدراتها الحوسبية وبنيتها التحتية المتقدمة، في ظل تنامي الطلب العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها.

وقال شياو، إن طموح الدولة يتمثل في «الانتقال من دولة مصدّرة للطاقة إلى دولة مصدّرة للذكاء»، في ظل الفرص التي يتيحها التطور المتسارع للتقنيات الذكية وتنامي الحاجة إلى القدرات الحوسبية.

وأشار إلى أن عدداً من شركاء مجموعة «G42» في الولايات المتحدة يتجهون إلى المنطقة، وتحديداً إلى دولة الإمارات، للاستفادة من قدراتها الحوسبية، موضحاً أن الدولة أصبحت قادرة على توفير هذه الإمكانات التي تكتسب أهمية متزايدة مع توسع استخدامات الذكاء الاصطناعي عالمياً.

وفي معرض حديثه عن التطور المتسارع لهذه التقنيات، لفت شياو إلى ما حققته من تقدم في مجالات التفكير والتحليل، قائلاً إن «الذكاء الاصطناعي بات قادراً بالفعل على التفوق على الإنسان في التفكير».

وتعكس هذه التصريحات تنامي الترابط بين قطاع الطاقة والذكاء الاصطناعي، في ظل الارتفاع المتزايد في احتياجات مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية إلى الطاقة والقدرات الحوسبية، ما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والابتكار ويدعم التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.