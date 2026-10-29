بتوجيهات سعود بن صقر ومتابعة محمد بن سعود.. رأس الخيمة تواصل تنظيم الأعراس الجماعية خلال عام 2027

رأس الخيمة في 29 أكتوبر/ وام/ بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، تتواصل مبادرة العرس الجماعي في الإمارة خلال عام 2027، وذلك في إطار تشجيع الشباب من أبناء الوطن على الزواج ودعم الاستقرار الأسري.

وتُقام الأعراس الجماعية لمواطني إمارة رأس الخيمة في قاعة البيت متوحد بمنطقة أذن، من بعد صلاة العصر وحتى المغرب، وفق جدول يشمل 12 موعداً على مدار العام.

وتشمل المواعيد المحددة لإقامة الأعراس 15 يناير، و5 فبراير، و19 مارس، و16 أبريل، و21 مايو، و18 يونيو، و16 يوليو، و20 أغسطس، و17 سبتمبر، و15 أكتوبر، و19 نوفمبر، و10 ديسمبر 2027.