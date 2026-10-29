برعاية حرم حاكم رأس الخيمة.. استمرار تنظيم الأعراس النسائية الجماعية في الإمارة خلال عام 2027

رأس الخيمة في 29 أكتوبر/ أعلنت اللجنة المنظمة للعرس النسائي الجماعي في رأس الخيمة، استمرار تنظيم الأعراس النسائية الجماعية في الإمارة خلال عام 2027، والتي تقام تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، وذلك في إطار تعزيز الترابط الأسري والمجتمعي.

وحددت اللجنة مواعيد إقامة الأعراس النسائية الجماعية خلال العام المقبل، في التواريخ التالية: 21 يناير، و18 مارس، و15 أبريل، و20 مايو، و17 يونيو، و15 يوليو، و19 أغسطس، و16 سبتمبر، و14 أكتوبر، و18 نوفمبر، و9 ديسمبر. وأوضحت أن شروط التسجيل تتضمن أن يكون الزوج والزوجة من مواطني دولة الإمارات.