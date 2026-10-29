ملتقى "ثرا" يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع مصرف "رويا"

عجمان في 29 أكتوبر/ وام/ شهد ملتقى "ثرا كونكت" الأول، الذي نظمته غرفة عجمان، اليوم، في مركز ثرا بالتزامن مع إطلاق منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال، توقيع مذكرة تعاون بين مركز ثرا لريادة الأعمال ومصرف رويا أول مصرف إسلامي محلي يعتمد بشكل أساسي على التجربة الرقمية، بهدف توفير خدمات مصرفية مبتكرة تواكب احتياجات منشآت القطاع الخاص ورواد الأعمال، وتمكينهم من تطوير أعمالهم.

ووقع المذكرة مروان حارب العرياني، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ثرا القابضة "، وكريستوف كوستف، المدير التنفيذي لمصرف "رويا".

وتأتي الاتفاقية في إطار جهود منظومة ثرا لتعزيز الشراكات المؤسسية، وتطوير الخدمات الداعمة للشركات الناشئة، وربط رواد الأعمال بالحلول التمويلية والمصرفية، بما يسهم في دعم نمو الأعمال واستدامتها، وتعزيز مكانة عجمان وجهة جاذبة للاستثمار والابتكار وريادة الأعمال.

وشكل الملتقى منصة لربط المستثمرين برواد الأعمال، واستعراض المشاريع الواعدة، وبحث فرص التمويل والتوسع، بما يدعم نمو الشركات الناشئة ويعزز تنافسية اقتصاد إمارة عجمان.