"المشرق" يحقق أرباحاً قبل الضريبة بقيمة 7.3 مليار درهم خلال 9 أشهر

دبي في 29 أكتوبر/ وام/ حقق بنك المشرق أرباحاً قبل الضريبة بلغت 7.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنمو 18% على أساس سنوي، فيما ارتفعت إيراداته التشغيلية 11% إلى 10.41مليار درهم.

وأظهرت النتائج المالية للبنك عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي ارتفاع إجمالي الأصول 33% على أساس سنوي إلى 405.6 مليار درهم، ونمو قروض العملاء 33% إلى 190.6 مليار درهم، وزيادة ودائع العملاء 27% إلى 237.1 مليار درهم.

وبلغت الأرباح التشغيلية 7.143 مليار درهم، بزيادة 10%، بينما ارتفعت النفقات التشغيلية 13% إلى 3.267 مليار درهم.

وسجل البنك صافي ربح بعد الضريبة بلغ 6.122 مليار درهم، بنمو 18%، فيما ارتفع الربح العائد إلى مالكي الشركة الأم بالنسبة ذاتها إلى 5.988 مليار درهم.

وبلغ العائد على حقوق المساهمين 20.4%، مقارنة مع 19.8%، وارتفعت ربحية السهم 17% إلى 28.8 درهم.

وفي الربع الثالث، بلغت الأرباح قبل الضريبة 2.454 مليار درهم، بزيادة 19% على أساس سنوي، فيما وصل صافي الربح بعد الضريبة إلى 2.074 مليار درهم، بنمو 21%، وارتفعت الإيرادات التشغيلية 12% على أساس سنوي إلى 3.584 مليار درهم.

وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق، إن دولة الإمارات أثبتت متانة نموذجها الاقتصادي من خلال الجمع بين استقرار السياسات، والترابط الدولي، والاستثمارات المستدامة، بما يعزز مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والخدمات المالية.

وأكد أن البنك يحرص على أن يستند النمو إلى حوكمة سليمة وإدارة منضبطة للمخاطر ونهج مسؤول في تخصيص رأس المال.

من جانبه، قال أحمد عبدالعال، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن نتائج المشرق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 تعكس قدرتنا على مواصلة تنمية أعمال البنك وتحقيق عوائد قوية، مع الحفاظ على جودة ائتمانية راسخة.

وأضاف أن تمويل الشركات الإماراتية والأعمال المساهمة في دعم الاقتصاد الإماراتي، لا سيما من خلال الإقراض وتمويل التجارة، يظل في صميم أنشطة البنك، إلى جانب تلبية احتياجات الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن المشرق يوجه استثماراته في الذكاء الاصطناعي والقدرات الرقمية نحو تسريع تقديم الخدمات وتبسيط تجربة العملاء ورفع الإنتاجية، موضحاً أن منصة "نيوتن" المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي في التحقيقات المرتبطة بالجرائم المالية، أسهمت في زيادة إنتاجية المحققين بنحو 40%.