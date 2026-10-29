«أراضي دبي»: 2100 فرصة عمل للمواطنين في القطاع العقاري خلال 4 سنوات

دبي في 29 أكتوبر / وام / كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن توفير أكثر من 2100 فرصة عمل للمواطنين في القطاع العقاري خلال الفترة من 2023 إلى 2026، من خلال برنامج التمكين العقاري، بالشراكة مع القطاع الخاص، في إطار جهودها لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33» وإستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.

وأكدت الدائرة مواصلة جهودها لتوسيع الفرص المهنية أمام الشباب الإماراتي، لا سيما الخريجين الجدد، من خلال تنظيم النسخة الرابعة من اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، بما يتيح للمشاركين التواصل المباشر مع المؤسسات العقارية والتعرف على الوظائف والمسارات المهنية المتاحة.

وقال سعادة عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن تمكين الكفاءات الوطنية وفتح آفاق العمل أمام الشباب الإماراتي يمثل أولوية راسخة في توجهات القيادة الرشيدة، انطلاقاً من أهمية الاستثمار في الإنسان بوصفه أساس التنمية المستدامة.

وأضاف أن الدائرة تواصل، تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تهيئة المسارات التي تمكّن المواطنين من توظيف معارفهم ومهاراتهم واكتساب الخبرات اللازمة للتميز والقيادة في مختلف مجالات القطاع العقاري.

وأشار إلى أن الاهتمام بالخريجين الجدد يعكس الحرص على دعم خطواتهم الأولى في سوق العمل، وتحويل توجهات التوطين إلى مبادرات عملية تسهم في تعزيز حضور الكفاءات الإماراتية في القطاع العقاري.

من جانبه، أكد سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، أن اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين يمثل منصة لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وتوسيع الفرص المهنية للمواطنين في أحد القطاعات الحيوية الداعمة لاقتصاد دبي.

وأوضح أن المجلس يواصل دعم المبادرات الرامية إلى تأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها لسوق العمل، وتمكينها من بناء مسارات مهنية مستدامة تتناسب مع مهاراتها وطموحاتها.

بدوره، قال سعادة غنام بطي المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، إن المبادرة تعكس أهمية الشراكات الإستراتيجية في تعزيز تنافسية الكفاءات الإماراتية وربط المواهب الوطنية باحتياجات سوق العمل والفرص التي يوفرها القطاع الخاص.

وأضاف أن تعاون برنامج «نافس» في النسخة الرابعة من اليوم العقاري يأتي في إطار دعم المواطنين وتمكينهم من بناء مستقبل مهني مستدام، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية للدولة.

وأكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي استمرار التنسيق مع الشركات المشاركة لمتابعة نتائج الفعالية ورصد الفرص الوظيفية الناتجة عنها، بما يدعم توظيف المواطنين ويعزز مساهمتهم في نمو القطاع العقاري وتطويره.