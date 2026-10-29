وزارة الداخلية تحتفي بتخريج ضباط برنامج المسار الوظيفي 2025-2026

أبوظبي في 29 أكتوبر/ وام/ شهد سعادة اللواء سالم علي مبارك الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بوزارة الداخلية، حفل تخريج ضباط برنامج المسار الوظيفي دفعة (2025-2026)، الذي أُقيم في قاعة الاتحاد بكلية الشرطة في أبوظبي، بحضور ممثلي القيادات الشرطية وعدد من الضباط.

وأكد العميد الدكتور خالد العامري، مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية بوزارة الداخلية، في كلمة ألقاها خلال الحفل، أن تخريج هذه الدفعة من الضباط يمثل محطة جديدة في مسيرتهم المهنية، تتوج جهودهم وعزيمتهم وإصرارهم على اجتياز متطلبات البرنامج، وتشكل انطلاقة نحو مرحلة أكثر تقدماً من المسؤولية والعطاء في خدمة الوطن.

وأشار إلى حرص وزارة الداخلية على تأهيل كوادرها البشرية وتطوير قدراتها، مؤكداً أهمية العنصر البشري في تطوير العمل الشرطي، وتعزيز الكفاءة والجاهزية، وتحقيق أعلى مستويات الأداء والتميز المؤسسي.

ووجه العميد العامري رسالة إلى الخريجين، دعاهم فيها إلى مواصلة التفوق والابتكار، وتحويل التحديات إلى فرص للإنجاز، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من الالتزام والمبادرة وتحمل المسؤولية.

كما أشاد بجهود المدربين والمشرفين وجميع القائمين على البرنامج، مثمناً إسهاماتهم في إعداد الضباط وتأهيلهم، وتعزيز قدراتهم المهنية.

وفي ختام الحفل، كرم اللواء سالم علي مبارك الشامسي القيادات الشرطية وذلك لتعاونهم وإسهامهم في إنجاح البرنامج.