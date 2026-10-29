إنشاء جسرين للمشاة في نخلة جميرا لتعزيز السلامة المرورية

دبي في 29 اكتوبر / وام / أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع دبي القابضة لإدارة المجتمعات، بدء تنفيذ جسرين جديدين للمشاة في نخلة جميرا، ضمن حزمة من مشاريع التحسينات المرورية التي يجري تنفيذها في إطار هذه الشراكة بهدف تعزيز سلامة المشاة، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل التنقل بين الوجهات السكنية والسياحية والتجارية.

وقال حسين البنا، المدير التنفيذي في هيئة الطرق والمواصلات في دبي: "يعكس المشروع الشراكة الاستراتيجية بين هيئة الطرق والمواصلات ودبي القابضة، لتعزيز تكامل مشاريع البنية التحتية وشبكات الطرق مع المشاريع التطويرية الكبرى، وكذلك امتداداً للتعاون القائم بين الجانبين في تطوير شبكة الطرق والبنية التحتية المرتبطة بالمشاريع التطويرية، من خلال تنفيذ حلول مرورية متكاملة تستجيب لمتطلبات النمو الحالي والمستقبلي، وتعزز كفاءة الربط بين المناطق والمرافق الحيوية، وترتقي بمستويات السلامة وسهولة الوصول، ويحقق التنمية الحضرية المستدامة في الإمارة".

و قال فرانسيس جياني، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة لإدارة المجتمعات: ستُسهم الجسور الجديدة في تعزيز سهولة الوصول والترابط بين مختلف مناطق نخلة جميرا، ودعم حركة مشاة أكثر أماناً وانسيابية أكبر في الحركة المرورية. وتعكس هذه الخطوة التزامنا بتطوير مجمعات جاهزة للمستقبل، تضع الإنسان وتجربته اليومية في صميم أولوياتها."