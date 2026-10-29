"بيت الحكمة" يحصد جائزة "استدامة الشارقة"

الشارقة في 29 أكتوبر/ وام/ تُوّج بيت الحكمة بجائزة منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر 2026، ضمن فئة "لاستدامة الشارقة للوجهات السياحية"، وذلك تقديراً لجهوده في تعزيز الوعي بقضايا الاستدامة من خلال برامجه الثقافية والمعرفية ومبادراته المجتمعية، وذلك خلال فعاليات منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر 2026، الذي نظمته هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وتسلمت مروة العقروبي المديرة التنفيذية لبيت الحكمة الجائزة من الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ البحرية والجمارك رئيس هيئة المنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي، خلال حفل التكريم الذي أقيم ضمن فعاليات المنتدى.

وقالت مروة العقروبي:" نعتز بهذا التكريم الذي يعكس أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه الوجهات الثقافية في بناء مستقبل أكثر استدامة، بما تتركه من أثر في طريقة تفكير الإنسان ونظرته إلى العالم من حوله، وفي بيت الحكمة نرى أن المعرفة تكتسب قيمتها الحقيقية عندما تتجاوز حدود الكتب والفعاليات وتصبح جزءاً من القرارات والممارسات التي تشكل حياتنا اليومية".

وأضافت :أن استدامة أي وجهة ثقافية ترتبط بقدرتها على البقاء ذات صلة بالمجتمع وقضاياه المتجددة، ليسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً بمسؤوليته تجاه بيئته ومستقبله.