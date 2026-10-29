خبراء عرب يبحثون خطة شاملة لربط التعليم الفني بسوق العمل

القاهرة في 29 أكتوبر /وام/ بحث خبراء وممثلون عن الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية المتخصصة والقطاع الخاص، اليوم، إعداد خطة شاملة لتطوير منظومة التعليم الفني والمهني في الدول العربية، بما يسهم في تأهيل الشباب وتلبية احتياجات سوق العمل.

وناقش الاجتماع الأول لخطة التطوير الشاملة لمنظومة التعليم الفني والمهني، الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، المحاور الرئيسية للخطة وآليات تنفيذها، وسبل تنسيق المبادرات الوطنية والمؤسسية، والاستفادة من التجارب العربية الناجحة في تطوير برامج التعليم والتدريب المهني.

وبحث المشاركون تشكيل لجنة تنسيق عليا تتولى متابعة إعداد الخطة وتنفيذها، وتحديد أولويات التعاون المشترك بين الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات العربية المعنية، بما يعزز تكامل الجهود وتبادل الخبرات في مجال تطوير التعليم الفني والمهني.

وأكد المشاركون أهمية تحديث المناهج والبرامج التدريبية، وتنمية المهارات التقنية والمهنية للشباب العربي، ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، إلى جانب تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم والتدريب والقطاع الخاص لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وشدد الاجتماع على ضرورة تبني رؤية عربية متكاملة لتطوير التعليم الفني والمهني، ترتكز على تحسين جودة التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية وتعزيز فرص التشغيل، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.

وام / زي/ قر